Користувачі Steam мають змогу додати до своїх цифрових бібліотек безкоштовну гру, стилізовану під олдскульні горори, інформує 24 Канал.
Варте уваги Disney видалили 14 відеоігор з Steam, включно зі Star Wars
Безплатний горор у Steam?
Любителі полоскотати собі нерви, граючи в жахи, мають шанс безкоштовно випробувати цікавий проєкт.
Мова про NineHells – однокористувацький психологічний горор, розроблений caffeineline.
Проєкт дасть вам роль Дейві – чоловіка, який намагається пригадати власне минуле, подорожуючи крізь пекло, йдеться на сторінці гри у Steam.
На гравців очікують скримери, "старомодні" головоломки, які віддають шану іграм жанру початку нульових, та моторошна загадка, яку потрібно розгадати, інформує Gamerant.
Трейлер гри: дивіться відео
Єдиним недоліком пропозиції можна назвати відсутність відгуків, тож по суті гра є свого роду "котом в мішку", але, зрештою, випробувати її безкоштовно вам нічого не вартуватиме.
Щоправда NineHells буде безплатною в Steam лише до 20:00 за київським часом 20 квітня, тож зацікавленим геймерам слід поспішити.
Яку гру слід з нетерпінням чекати в Steam?
Українська студія 4A Games анонсувала продовження відомої франшизи Metro під назвою Metro 2039.
Проєкт вийде вже взимку 2026 року на ПК, Xbox Series S|X та PlayStation 5.
Гравці переживуть історію нового протагоніста на псевдо Чужинець, який спробує скинути тоталітарний режим Новорейху, очолюваний персонажем з попередніх частин – Хантером.