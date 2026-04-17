Користувачі Steam мають змогу додати до своїх цифрових бібліотек безкоштовну гру, стилізовану під олдскульні горори, інформує 24 Канал.

Безплатний горор у Steam?

Любителі полоскотати собі нерви, граючи в жахи, мають шанс безкоштовно випробувати цікавий проєкт.

Мова про NineHells – однокористувацький психологічний горор, розроблений caffeineline.

Проєкт дасть вам роль Дейві – чоловіка, який намагається пригадати власне минуле, подорожуючи крізь пекло, йдеться на сторінці гри у Steam.

На гравців очікують скримери, "старомодні" головоломки, які віддають шану іграм жанру початку нульових, та моторошна загадка, яку потрібно розгадати, інформує Gamerant.

Єдиним недоліком пропозиції можна назвати відсутність відгуків, тож по суті гра є свого роду "котом в мішку", але, зрештою, випробувати її безкоштовно вам нічого не вартуватиме.

Щоправда NineHells буде безплатною в Steam лише до 20:00 за київським часом 20 квітня, тож зацікавленим геймерам слід поспішити.

