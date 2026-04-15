Якщо ви коли-небудь мріяли зібрати повну колекцію відеоігор за мотивами франшиз Disney у Steam, то ви вже запізнилися, повідомляє 24 Канал.

Цікаво У Steam повернули класичні ігри за всесвітом Warhammer 40K – вони коштують безцінь

Disney видаляють свої ігри зі Steam?

Disney раптово видалили з платформи Valve більше десятка олдскульних відеоігор.

Більшість із проєктів були присвячені фільмам чи телесеріалам, які є власністю компанії. Як це часто буває, вони були посередніми іграми самі по собі та не витримали випробування часом, так і не завоювавши любові геймерів.

Попри це, чимало користувачів платформи залишилися в шоці, оскільки видалення відбулося без жодного попередження.

Цікаво, що на момент написання матеріалу сторінки ігор у Steam все ще активні, але кнопка "купити" зникла, а на її місці з'явилося повідомлення з попередженням.

Застосунок більше не доступний у крамниці Steam,

– йдеться у ньому.

Найпримітнішими серед "видалених" були такі ігри як Disney Bolt – екшн про однойменного пса-супергероя, Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End – пригодницький бойовик за відомим фільмом та Star Wars Rebellion – галактична стратегія з 3D симуляцією битв.

Трейлер гри Disney Pirates of the Caribbean: дивіться відео

Які ігри зникли з платформи?

Повний список "постраждалих" проєктів виглядає наступним чином, інформує gamesradar+:

Disney Bolt

Chicken Little

Disney G-Force

Disney-Pixar Brave: The Video Game

Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Disney's Treasure Planet: Battle of Procyon

Disney Tangled

Disney Universe

High School Musical 3

Outlaws + A Handful of Missions (Classic, 1997)

Planet of the Apes: Last Frontier

Star Wars Rebellion

Star Wars Dark Forces (Classic, 1995)

Станом на зараз, все що залишається охочим легально пограти в ці проєкти – шукати фізичні копії на блошиних ринках чи онлайн.