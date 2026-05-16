Після виходу в ранньому доступі 14 травня продажі Subnautica 2 зростають із неймовірною швидкістю. Спочатку розробники повідомили про 1 мільйон проданих копій лише через годину після старту, а вже через 12 годин південнокорейське видання Inven повідомило про нову позначку – понад 2 мільйони копій.

Дивіться також Subnautica 2 злили в мережу ще до релізу – пірати вже грають у ранню версію

Чому запуск Subnautica 2 став настільки успішним?

На старті раннього доступу гра миттєво очолила глобальний рейтинг бестселерів Steam. Водночас проєкт показав величезну активність гравців: піковий онлайн на всіх платформах перевищив 651 тисячу користувачів. Лише у Steam, за даними SteamDB, одночасно грали понад 467 тисяч людей.

Для серії це безпрецедентний результат. Перша Subnautica роками формувала навколо себе віддану спільноту завдяки поєднанню виживання, дослідження океану та атмосфери ізоляції. Продовження ще до релізу вважали одним із найочікуваніших survival-проєктів у Steam, але навіть на цьому тлі масштаби старту здивували ринок.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Розробники можуть озолотитися

Особливу увагу зараз привертає фінансовий бік успіху гри. Раніше повідомлялося, що між видавцем Krafton та студією Unknown Worlds діє угода про бонусні виплати. Якщо до 15 вересня 2026 року розробники зароблять 69,8 мільйона доларів, компанія отримає масштабний бонус.

Ба більше, за кожен додатковий долар понад цю суму Krafton погодилася виплачувати приблизно 3,12 долара бонусів – аж до максимальної межі у 250 мільйонів доларів. На тлі стартових продажів багато аналітиків вважають, що досягнення цього порогу тепер виглядає майже неминучим.

Де купити Subnautica 2?

Subnautica 2 наразі доступна у ранньому доступі на PC через Steam, Epic Games Store та Microsoft Store, а також на Xbox Series X і S. Гра одночасно з'явилася в передплаті Game Pass Ultimate та PC Game Pass.

Стартова версія коштує 30 доларів. Для проєкту в ранньому доступі це досить висока ціна, однак вона не завадила грі стати одним із найбільших релізів року за темпами продажів.

Як створювали Subnautica 2?

Розробка Subnautica 2 офіційно стартувала ще у 2022 році, коли студія Unknown Worlds підтвердила роботу над "наступною грою у всесвіті Subnautica". Нову частину вирішили створювати на Unreal Engine 5 замість попередніх технологій студії, що дозволило значно покращити деталізацію підводного світу, освітлення та масштаб океанічних локацій.

Однією з головних змін для серії став повноцінний кооперативний режим на чотирьох гравців. Раніше Subnautica залишалася суто одиночним survival-проєктом, але розробники давно помічали, що фанати масово використовують неофіційні модифікації для спільної гри. У результаті мультиплеєр став одним із ключових напрямків другої частини.

У студії також заявляли, як писав PC Gamer, що Subnautica 2 стане найбільшою та найвідполірованішою грою, яку Unknown Worlds коли-небудь випускала в ранньому доступі. За словами керівника дизайну Ентоні Гальєгоса, команда намагалася зробити стартову версію значно масштабнішою, ніж у випадку з першою Subnautica або Below Zero.

Водночас розробка супроводжувалася серйозними корпоративними конфліктами. У 2025 році Krafton несподівано усунула керівників Unknown Worlds, включно зі співзасновниками Чарлі Клівлендом і Максом Макгвайром. Пізніше між сторонами почалися судові суперечки через бонусну угоду на 250 мільйонів доларів, а реліз раннього доступу перенесли на 2026 рік. Згодом суд став на бік керівництва студії та наказав повернути CEO Теда Гілла на посаду.

Попри проблеми, Unknown Worlds неодноразово наголошувала, що концепція гри залишилася незмінною. У відкритому листі до спільноти команда писала, що "пишається світом і історією, які створює", а також планує розвивати гру разом із гравцями протягом 2 – 3 років раннього доступу.

Цікаво й те, що студія свідомо відмовилася від використання генеративного ШІ під час створення гри, хоча материнська компанія Krafton активно просуває ШІ-напрямок, як писав Games Radar. Розробники заявили, що всі істоти, системи поведінки та контент у грі створювалися вручну.