Чергова роздача відеоігор від магазину Epic Games Store суттєво потішить геймерів, інформує 24 Канал.

Які ігри можна отримати безплатно на ПК просто зараз?

У EGS можна безкоштовно додати у свою бібліотеку одразу два цікаві проєкти.

Серед них симулятор торговця Trash Goblin від студії Spilt Milk Studios, який вийшов у 2025 році.

А також головоломка Arranger: A Role-Puzzling Adventure від Furniture & Mattress, які випустили її у 2024 році.

Про що Trash Goblin та Arranger: A Role-Puzzling Adventure?

Перша гра – це цікавий погляд на симулятор торгівлі, де гравцям доведеться взяти на себе роль гобліна, який шукає та відновлює усілякі цікавинки аби потому перепродати їх найрізноманітнішим покупцям.

За отримані кошти можна покращувати власну "лавку" та інструменти аби догоджати ще більшій кількості клієнтів.

Тривалість проєкту оцінюється у 16-17 годин, повідомляє howlongtobeat.

Трейлер гри Trash Goblin: дивіться відео

Мальовнича головоломка Arranger: A Role-Puzzling Adventure своєю чергою запропонує історію Джемми, яка намагається здолати власні комплекси та страхи, попутно намагаючись "розбурхати" мальовничий світ, що ніби застиг.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Гра пропонує унікальний ігровий процес, який фактично "рухає" увесь світ разом з героїнею, що створює цікавий та неповторний хаос.

Пройти цю забавку можна за 6,5 годин, за даними howlongtobeat.

Що про ігри кажуть критики?

Trash Goblin не має достатньо рецензій на metacritic аби сформувати справедливий рейтинг, однак ті нечисленні огляди, які є на платформі переважно позитивні.

Гра пропонує затишну атмосферу та приємне відчуття прогресу, навіть без звичайного тиску, який можна знайти в іграх, орієнтованих на менеджмент,

– йдеться в огляді видання GameBlast.

Кращою є ситуація з рецензіями в конкурентному до EGS магазині. Рейтинг оглядів гри в Steam є на рівні "дуже схвальні" з 88% позитивних відгуків з майже 1500 тисяч.

Своєю чергою Arranger: A Role-Puzzling Adventure більше прийшлася до смаку критикам. На порталі metacritic рейтинг версії для ПК склав 81/100.

Серед переваг проєкту відзначають теплу історію та цікавий геймплей.

Це захоплива гра-головоломка, сповнена душевності, шарму та великої різноманітності,

– зазначають в огляді God is a Geek.

Рецензії й на цю гру в Steam є на рівні "дуже схвальні".

Коли закінчується акція?

Обидві гри доступні користувачам ПК абсолютно безплатно у Epic Games Store.

Акція триватиме до 18:00 за київським часом 14 травня, тож охочим геймерам варто поспішити аби не прогавити свій шанс.