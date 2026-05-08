Очередная раздача видеоигр от магазина Epic Games Store существенно порадует геймеров, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Warhorse удивила фанатов Kingdom Come 2 выпустив духи вдохновленные игрой

Какие игры можно получить бесплатно на ПК прямо сейчас?

В EGS можно бесплатно добавить в свою библиотеку сразу два интересных проекта.

Среди них симулятор торговца Trash Goblin от студии Spilt Milk Studios, который вышел в 2025 году.

А также головоломка Arranger: A Role-Puzzling Adventure от Furniture & Mattress, которые выпустили ее в 2024 году.

О чем Trash Goblin и Arranger: A Role-Puzzling Adventure?

Первая игра – это интересный взгляд на симулятор торговли, где игрокам придется взять на себя роль гоблина, который ищет и восстанавливает всевозможные интересности, чтобы потом перепродать их самым разнообразным покупателям.

За полученные средства можно улучшать собственную "лавку" и инструменты, чтобы угождать еще большему количеству клиентов.

Продолжительность проекта оценивается в 16-17 часов, сообщает howlongtobeat.

Трейлер игры Trash Goblin: смотрите видео

Живописная головоломка Arranger: A Role-Puzzling Adventure в свою очередь предложит историю Джеммы, которая пытается преодолеть собственные комплексы и страхи, попутно пытаясь "взбудоражить" живописный мир, что будто застыл.

Трейлер проекта: смотрите видео

Игра предлагает уникальный игровой процесс, который фактически "двигает" весь мир вместе с героиней, что создает интересный и неповторимый хаос.

Пройти эту игрушку можно за 6,5 часов, по данным howlongtobeat.

Что об играх говорят критики?

Trash Goblin не имеет достаточно рецензий на metacritic чтобы сформировать справедливый рейтинг, однако те немногочисленные обзоры, которые есть на платформе преимущественно положительные.

Игра предлагает уютную атмосферу и приятное ощущение прогресса, даже без обычного давления, которое можно найти в играх, ориентированных на менеджмент,

– говорится в обзоре издания GameBlast.

Лучше ситуация с рецензиями в конкурентном к EGS магазине. Рейтинг обзоров игры в Steam находится на уровне "очень положительные" с 88% положительных отзывов из почти 1500 тысяч.

В свою очередь Arranger: A Role-Puzzling Adventure больше пришлась по вкусу критикам. На портале metacritic рейтинг версии для ПК составил 81/100.

Среди достоинств проекта отмечают теплую историю и интересный геймплей.

Это увлекательная игра-головоломка, полна душевности, шарма и большого разнообразия,

– отмечают в обзоре God is a Geek.

Рецензии и на эту игру в Steam есть на уровне "очень положительные".

Когда заканчивается акция?

Обе игры доступны пользователям ПК абсолютно бесплатно в Epic Games Store.

Акция продлится до 18:00 по киевскому времени 14 мая, поэтому желающим геймерам стоит поспешить, чтобы не упустить свой шанс.