Парад безплатних відеоігор у Steam продовжується одразу двома звабливими пропозиціями, інформує 24 Канал.

Цікаво Microsoft відмовляється від Microsoft Gaming: Xbox знову стає головним брендом

У Steam доступні одразу дві безплатні гри?

Користувачі цифрового магазину відеоігор від Valve мають шанс поповнити власну бібліотеку двома якісними проєктами.

Першим з них є екшн-платформер 2023 року випуску під назвою Nocturnal, яку можна отримати до 17:00 за київським часом 26 квітня.

У ній гравцю випаде роль Ардешира – солдата "Вічного Полум'я", який повертаючись на батьківщину виявляє, що його рідний острів поглинув таємничий Туман.

Озброєний надприродніми здібностями та полум'яним мечем, герой має розкрити причини виникнення цього містичного явища та звільнити Нахран.

Проєкт студії Sunnyside Games має рівень рецензій у Steam на рівні "дуже схвальні", де 90% оглядів на гру з-понад 400 є позитивними.

Єдиним недоліком гри можна назвати тривалість, оскільки Nocturnal – це маленький лінійний платформер, зосереджений на історії і і його можна пройти всього за 3 години, інформує howlongtobeat.

Гра стала безплатною на обмежений час в рамках промо-акції для сиквелу Nocturnal 2, реліз якого планується до кінця 2026 року.

Ще однією безкоштовною забавкою є горор 8AM.

У ній гравець опиниться замкненим у кімнаті відеоспостереження, через камери споглядаючи за будинком та родиною, що його населяє.

Кожного "раунду" вам доведеться вирішувати чи побачили ви якусь паранормальну активність чи її породив ваш напружений мозок. За умови правильної відповіді – гра прогресуватиме, а час переводитиметься ближче до "перемоги".

Рівень рецензій цього проєкту теж знаходиться на рівні "дуже схвальні", де 81% оглядів є позитивними.

Забрати 8AM безплатно у Steam можна буде до 20:00 за київським часом 27 квітня.

Гарна новина для геймерів чи не дуже?