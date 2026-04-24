Парад бесплатных видеоигр в Steam продолжается сразу двумя соблазнительными предложениями.

В Steam доступны сразу две бесплатные игры?

Пользователи цифрового магазина видеоигр от Valve имеют шанс пополнить собственную библиотеку двумя качественными проектами.

Первым из них является экшн-платформер 2023 года выпуска под названием Nocturnal, которую можно получить до 17:00 по киевскому времени 26 апреля.

В ней игроку выпадет роль Ардешира – солдата "Вечного Пламени", который возвращаясь на родину обнаруживает, что его родной остров поглотил таинственный Туман.

Вооруженный сверхъестественными способностями и пламенным мечом, герой должен раскрыть причины возникновения этого мистического явления и освободить Нахран.

Проект студии Sunnyside Games имеет уровень рецензий в Steam на уровне "очень положительные", где 90% обзоров на игру из более 400 являются позитивными.

Единственным недостатком игры можно назвать продолжительность, поскольку Nocturnal – это маленький линейный платформер, сосредоточенный на сюжете и его можно пройти всего за 3 часа, информирует howlongtobeat.

Игра стала бесплатной на ограниченное время в рамках промо-акции для сиквела Nocturnal 2, релиз которого планируется до конца 2026 года.

Еще одной бесплатной игрушкой является хоррор 8AM.

В ней игрок окажется запертым в комнате видеонаблюдения, через камеры наблюдая за домом и семьей, что его населяет.

Каждый "раунд" вам придется решать увидели ли вы какую-то паранормальную активность или ее породил ваш напряженный мозг. При условии правильного ответа – игра будет прогрессировать, а время будет переводиться ближе к "победе".

Уровень рецензий этого проекта тоже находится на уровне "очень положительные", где 81% обзоров являются положительными.

Забрать 8AM бесплатно в Steam можно будет до 20:00 по киевскому времени 27 апреля.

