Новое руководство уже называет это "возвращением Xbox" и сопровождает изменения пересмотром стратегии Game Pass и обновлением визуального стиля, рассказывает The Verge.

Почему Microsoft возвращает именно Xbox?

В Microsoft официально решили отказаться от бренда Microsoft Gaming, который использовался последние несколько лет, и вернуть центральную роль Xbox. Об этом глава Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) сообщила сотрудникам во время внутренней встречи.

По словам источников, знакомых с ходом совещания, Шарма прямо заявила, что Xbox должна оставаться главной идентичностью игрового бизнеса компании. Она подчеркнула, что название Microsoft Gaming стало отходом от этого подхода, а теперь пришло время вернуться к тому, что хорошо узнают игроки.

Напомним, бренд Microsoft Gaming появился в 2022 году – именно тогда, когда Microsoft объявила о намерении приобрести Activision Blizzard. В тот период Фил Спенсер (Phil Spencer) получил должность CEO Microsoft Gaming, а сама структура должна была подчеркнуть широкий масштаб игрового бизнеса компании: не только консоли Xbox, но и ПК, мобильный сегмент и облачные сервисы.

Теперь новое руководство решило изменить этот подход. Возвращение к Xbox является частью стратегии, которую внутри компании уже называют "return of Xbox" – "возвращение Xbox". Речь идет о попытке снова поставить в центр именно игроков Xbox и исправить решения, которые ранее вызывали много споров.

Одним из таких шагов стало недавнее решение по Xbox Game Pass. На этой неделе Шарма отменила предыдущий план, по которому будущие части Call of Duty не должны были появляться в подписке с первого дня. Внутри Microsoft это решение давно вызвало споры, а многие сотрудники считали его нелогичным.

Похоже, именно такие изменения должны показать, что компания хочет вернуть доверие аудитории. В офисах Xbox уже появились большие надписи "return of Xbox", а также слоганы "great games" и "future of play". Это повторяет основные тезисы из первого обращения Шармы к команде после ее назначения в феврале.

Кроме того, на кампусе Microsoft начали замечать обновленный логотип Xbox. По информации источников, он менее плоский, чем нынешняя версия, и имеет более выраженный "стеклянный" эффект. Вероятно, именно этот стиль компания готовит к большой Xbox Showcase, которая состоится в июне.

Также сообщается, что новый логотип уже используют во внутренних материалах Microsoft, связанных с Project Helix. Все это указывает на то, что компания готовит не просто ребрендинг, а полноценный перезапуск восприятия Xbox как основного игрового бренда.