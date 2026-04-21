Самое громкое изменение – новые части Call of Duty больше не будут появляться в сервисе в день релиза, пишет 24 Канал.

Что изменилось для игроков?

Теперь Game Pass Ultimate стоит 23 доллара в месяц вместо 30 долларов, а PC Game Pass подешевел до 14 долларов (ранее 16,5 долларов, еще раньше – 12 долларов). Таким образом, Microsoft частично отреагировала на недовольство аудитории из-за роста цен.

Впрочем, удешевление имеет свою цену. Пользователи больше не будут получать новые части Call of Duty в день их выхода. Это одно из самых болезненных изменений, ведь именно релизы крупных AAA-проектов были ключевым аргументом в пользу подписки.

Сколько стоит Game Pass в Украине?

Официально подписки Game Pass Ultimate в Украине нет, поскольку Microsoft так и не добавила украинский регион для владельцев консолей. Именно поэтому они используют для регистрации регионы других стран.

Цена на Game Pass Ultimate, например, в Японии (где часто регистрируются украинские пользователи) теперь составляет более приятные 430 гривен после конвертации в украинскую валюту.

Стоимость PC Game Pass, который уже официально присутствует на украинском рынке, составляет 230 гривен.

Почему Xbox пошла на снижение цен?

Инициатором изменений стала новая руководительница Microsoft Gaming Аша Шарма. Она отметила, что подписка стала слишком дорогой для значительной части игроков, и именно это подтолкнуло компанию пересмотреть модель.

В Microsoft объяснили на сайте Xbox, что новые игры серии Call of Duty все же будут появляться в Game Pass, но с задержкой примерно на год после официального релиза. В то же время уже добавленные части франшизы останутся в каталоге – их не будут удалять.

Стоит напомнить, что игры серии Call of Duty начали появляться в Game Pass в день релиза только с 2024 года – после выхода Call of Duty: Black Ops 6. Ожидается, что Call of Duty: Black Ops 7 станет последней игрой франшизы, которая попадет в сервис сразу после релиза.