Компания официально подтвердила^ полноценная презентация Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится 23 апреля. Трансляция запланирована на 19:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

Смотрите также Я был никем, – бывший геймдизайнер Assassin's Creed рассказал почему решил покинуть Ubisoft

Что известно об Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Еще в марте компания впервые подтвердила существование проекта, который до этого долгое время оставался на уровне слухов. По неофициальной информации, 16 апреля Ubisoft уже провела закрытый показ для журналистов и контент-мейкеров, а теперь готовится к публичной премьере.

Прямая трансляция Assassin's Creed Black Flag Resynced – смотрите видео:

Первые разговоры об обновленной версии Assassin's Creed IV: Black Flag появились еще летом 2023 года после публикации Kotaku. С тех пор проект неоднократно упоминался в утечках и отчетах инсайдеров.

В частности, по данным журналиста Тома Хендерсона, Resynced создается фактически с нуля. Игрокам обещают не только современную графику, но и новый контент вместе с доработанными механиками. Если информация подтвердится, релиз игры может состояться уже 9 июля.

Оригинальная Black Flag вышла в 2013 году сначала на консолях предыдущего поколения, а затем – на PC и более новых платформах. За более чем десятилетие аудитория игры превысила 34 миллиона игроков, что сделало ее одной из самых успешных частей серии.