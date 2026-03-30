Ветеран Ubisoft Даррен Келлер поделился историей о том, как решил покинуть компанию из-за специфичности рабочих процессов, сообщает gamesradar+.
Интересно Геймер случайно купил один из самых редких Xbox 360 в истории и узнал секреты GTA IV
Работники Ubisoft несчастны в компании?
В свое время Келлер получил, как он именно вспоминает, "работу мечты" в Ubisoft.
Молодой геймдизайнер успел поработать над сериями Assassin's Creed и Chost Recon, но не все было так "гладко" как он себе представлял.
Меня не устраивали творческие ограничения, которые у нас были,
– вспоминает он.
По словам Даррена, со временем большинство его работы свелась к тому, чтобы убеждать других людей почему нужно делать то или иное с точки зрения геймдизайна, а не разрабатывать сам геймдизайн.
В дополнение, решающее слово в конфликтных ситуациях всегда имели старшие руководители через "вертикальную" структуру компании.
Я не имел никакого влияния. Я был никем. Я был лишь крошечным винтиком, одним маленьким человеком, который работал над своей маленькой функцией в той огромной игре, над которой работают сотни других людей. Я не чувствовал себя важным. Я не чувствовал, что контролирую что-то,
– жалуется Келлер.
Удерживало его на рабочем месте только взаимодействие с командой, которое впрочем быстро рассыпалось из-за пандемии COVID-19.
Тогда Даррен и принял окончательное решение и нырнул в инди-сцену. Результатом стал милый градостроительный симулятор Dawnfolk, который продался тиражом в 26 тысяч копий в Steam и до сих пор "оплачивает аренду" разработчика.
Кстати, игра имеет весьма неплохие отзывы на metacritic, где критики и геймеры оценили ее в 83/100 и 7.4/10, соответственно.
Наконец сам Даррен признается, что хотя создавать игры самому удивительно сложно, это гораздо веселее, чем корпоративный гнет.
Последние новости об Ubisoft:
Некогда легендарная студия переживает не лучшие времена. В частности в начале года стало известно об окончательной отмене ремейка Prince of Persia Sands of Time.
Вскоре после, Ubisoft прекратила работу над франшизой Watch Dogs из-за плохих продаж последней игры Legion.
А в середине марта закрыли дочернюю студию Red Storm Entertainment, известную работой над Rainbow Six, уволив 105 разработчиков.