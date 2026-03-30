Ветеран Ubisoft Даррен Келлер поделился историей о том, как решил покинуть компанию из-за специфичности рабочих процессов, сообщает gamesradar+.

Работники Ubisoft несчастны в компании?

В свое время Келлер получил, как он именно вспоминает, "работу мечты" в Ubisoft.

Молодой геймдизайнер успел поработать над сериями Assassin's Creed и Chost Recon, но не все было так "гладко" как он себе представлял.

Меня не устраивали творческие ограничения, которые у нас были,

– вспоминает он.

По словам Даррена, со временем большинство его работы свелась к тому, чтобы убеждать других людей почему нужно делать то или иное с точки зрения геймдизайна, а не разрабатывать сам геймдизайн.

В дополнение, решающее слово в конфликтных ситуациях всегда имели старшие руководители через "вертикальную" структуру компании.

Я не имел никакого влияния. Я был никем. Я был лишь крошечным винтиком, одним маленьким человеком, который работал над своей маленькой функцией в той огромной игре, над которой работают сотни других людей. Я не чувствовал себя важным. Я не чувствовал, что контролирую что-то,

– жалуется Келлер.

Удерживало его на рабочем месте только взаимодействие с командой, которое впрочем быстро рассыпалось из-за пандемии COVID-19.

Тогда Даррен и принял окончательное решение и нырнул в инди-сцену. Результатом стал милый градостроительный симулятор Dawnfolk, который продался тиражом в 26 тысяч копий в Steam и до сих пор "оплачивает аренду" разработчика.

Трейлер игры:

Кстати, игра имеет весьма неплохие отзывы на metacritic, где критики и геймеры оценили ее в 83/100 и 7.4/10, соответственно.

Наконец сам Даррен признается, что хотя создавать игры самому удивительно сложно, это гораздо веселее, чем корпоративный гнет.

