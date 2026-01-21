Разработчики в публикации на странице Prince of Persia в X признали, что не смогли достичь необходимого качества продукта, несмотря на длительные усилия нескольких внутренних студий.

Почему Ubisoft решила отказаться от разработки проекта?

Официальный анонс переосмысления "Песков времени" состоялся еще осенью 2020 года. Изначально релиз планировали на январь 2021 года, однако после серии задержек и смены команды разработчиков игру вернули на начальную стадию производства.

Прошлой осенью компания ориентировалась на выход в первом квартале 2026 года, а неофициальные источники указывали на конкретную дату – 16 января, однако игра этот дедлайн пропустила.

В своем обращении к сообществу авторы объяснили, что несмотря на заложенный потенциал, им не удалось вывести проект на должный уровень качества. Они отметили, что дальнейшее расходование ресурсов и времени на эту разработку было бы безответственным шагом.



Работу над Prince of Persia The Sands of Time закрыли, а игру отменили / Фото Ubisoft

В Ubisoft заявили, что понимают – решение станет горьким разочарованием для фанатов, ведь игра имеет огромное значение как для поклонников, так и для команд, которые над ней работали. В то же время разработчики заверили, что отмена ремейка не означает отказ от всей франшизы Prince of Persia в будущем.

После перезапуска производства за игру отвечала студия Ubisoft Montreal, которая в свое время создала оригинальный экшен.

С лета 2024 года к процессу присоединилась Ubisoft Toronto, известная работой над Far Cry 6 и обновлением Splinter Cell.

Первоначально ремейк готовили для персональных компьютеров (сервисы Ubisoft Connect и Epic Games Store), а также консолей PlayStation 4 и Xbox One. Однако для версии, разработку которой только что прекратили, целевые платформы так и не были официально подтверждены.