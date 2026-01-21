Розробники в публікації на сторінці Prince of Persia в X визнали, що не змогли досягти необхідної якості продукту, попри тривалі зусилля кількох внутрішніх студій.

Чому Ubisoft вирішила відмовитися від розробки проєкту?

Офіційний анонс переосмислення "Пісків часу" відбувся ще восени 2020 року. Початково реліз планували на січень 2021 року, проте після серії затримок та зміни команди розробників гру повернули на початкову стадію виробництва.

Минулої осені компанія орієнтувалася на вихід у першому кварталі 2026 року, а неофіційні джерела вказували на конкретну дату – 16 січня, проте гра цей дедлайн пропустила.

У своєму зверненні до спільноти автори пояснили, що попри закладений потенціал, їм не вдалося вивести проєкт на належний рівень якості. Вони зазначили, що подальше витрачання ресурсів і часу на цю розробку було б безвідповідальним кроком.



Роботу над Prince of Persia The Sands of Time закрили, а гру скасували / Фото Ubisoft

В Ubisoft заявили, що розуміють – рішення стане гірким розчаруванням для фанатів, адже гра має величезне значення як для шанувальників, так і для команд, які над нею працювали. Водночас розробники запевнили, що скасування ремейку не означає відмову від усієї франшизи Prince of Persia у майбутньому.

Після перезапуску виробництва за гру відповідала студія Ubisoft Montreal, яка свого часу створила оригінальний екшен.

З літа 2024 року до процесу долучилася Ubisoft Toronto, відома роботою над Far Cry 6 та оновленням Splinter Cell.

Першочергово ремейк готували для персональних комп'ютерів (сервіси Ubisoft Connect та Epic Games Store), а також консолей PlayStation 4 та Xbox One. Проте для версії, розробку якої щойно припинили, цільові платформи так і не були офіційно підтверджені.