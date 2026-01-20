Авторы подтвердили долгожданное воссоединение героинь, показали первый трейлер и объявили точную дату релиза игры на современных игровых платформах, рассказывает 24 Канал.

Чего ожидать от сюжета и игрового процесса новой части?

История разворачивается вокруг Хлои, которую преследуют ночные ужасы и невозможные воспоминания. В поисках помощи она приезжает к своей подруге Макс в Каледонский университет.

Однако в университетском городке тоже неспокойно – кампусу угрожает смертоносное инферно, которое вот-вот уничтожит все вокруг. Игрокам предстоит взять на себя ответственность за судьбу героинь и всего Каледона, принимая непростые решения в критических ситуациях.

Игровой процесс предложит управление обеими девушками в разных сегментах, что позволит увидеть историю с двух взаимодополняющих взглядов.

Разработчики возвращают ключевые особенности серии: механику перемотки времени, которой владеет Макс, и неповторимый сарказм Хлои. Атмосферу будет дополнять ностальгический саундтрек, а для удобства игроков предусмотрен текстовый перевод.

Релиз Life is Strange: Reunion запланирован на 26 марта 2026 года. Игра выйдет на PC (в Steam), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Предварительные заказы уже открыты по цене 40 долларов за стандартное издание.