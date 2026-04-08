Сколько стоит Gothic Remake?

Официальная дата выхода Gothic Remake назначена на 5 июня. Игра будет доступна на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S и X, пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу игры в Steam.

Стоимость стандартного издания для владельцев компьютеров составляет 1505 гривен.

Для пользователей консолей цена несколько выше. Например, сайт игры в версии для PS5 указывает цену 1799 гривен.

Ожидается, что столько же она будет стоить и для Xbox. Сейчас цена указана на уровне 59,99 доллара.

В комплект разработчики включили приятный бонус в виде официального саундтрека, над которым работал Кай Розенкранц – вернувшийся к работе над ремейком композитор оригинальной игры,.

Известно, что как минимум версии для консолей получат в комплекте копию Gothic Classic без дополнительной оплаты, что позволит освежить память об оригинальных приключениях на современных платформах. Будет ли она для ПК, неизвестно. По крайней мере, страница игры об этом не упоминает.



Gothic Remake / Фото THQ Nordic

Коллекционное издание

Для наиболее преданных поклонников серии предусмотрено физическое коллекционное издание, цена которого составляет 199,99 евро. Наполнение этого набора поражает своей детализацией: в него входит настенная маска Спящего размером 34 x 24 сантиметра, браслет и блокнот из натуральной кожи, а также диск с игрой и саундтреком.

Владельцы версий для консолей дополнительно получат физическую копию Gothic Classic, а те, кто успеет заказать версию для компьютера до окончания запасов, получат металлический футляр – стилбук.

Чего ждать от игры?

Студия Alkimia Interactive, которая занималась разработкой после выхода игрового тизера, существенно расширила игровой контент. Игроков ждут несколько часов совершенно новых заданий, среди которых есть материалы, что были вырезаны из оригинальной игры 2001 года, пишет IGN в своем обзоре. Одним из примеров новых сюжетных линий является квест мага воды Миксира, где герой поможет ему изучить новое заклинание на побережье возле колонии.

Важным изменением стала работа над персонажами второго плана: теперь почти каждый житель колонии имеет свой ежедневный распорядок дня и собственные цели, что делает мир более живым и динамичным.

Более того, ключевые события в сюжете теперь будут вызывать видимые изменения в окружающей среде и поведении неигровых персонажей.

Особое внимание уделили фракции орков. Если в оригинале они были преимущественно единодушными врагами, то в ремейке Безымянный сможет изучать их язык, налаживать дипломатические отношения и выполнять их задания, что открывает новые пути прохождения сюжета.

Также авторы пересмотрели роль женских персонажей. В обновленной версии женщины получили больше глубины, собственную волю и различные социальные роли, что добавляет миру многогранности, хотя он и остается опасным и суровым местом.

Боевая система также претерпела модернизацию, получив современную физику и удобный захват цели, однако разработчики старались сохранить тот самый неторопливый ритм, присущий экшен-RPG начала двухтысячных годов.

В игре появились новые возможности для передвижения, в частности полноценное скалолазание.



Какие требования?

Для запуска проекта на компьютере пользователям понадобится по крайней мере 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или AMD RX 6700 XT, а для рекомендованных настроек объем памяти возрастает до 32 гигабайт. Накопитель должен иметь 60 гигабайт свободного места.