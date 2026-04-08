Скільки коштує Gothic Remake?

Офіційна дата виходу Gothic Remake призначена на 5 червня. Гра буде доступна на персональних комп'ютерах, а також на консолях PlayStation 5 і Xbox Series S та X, пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку гри в Steam.

Дивіться також Видалений з Resident Evil Requiem файл може розкрити найбільшу таємницю, яку залишила гра

Вартість стандартного видання для власників комп'ютерів становить 1505 гривень.

Для користувачів консолей ціна дещо вища. Наприклад, сайт гри у версії для PS5 вказує ціну 1799 гривень.

Очікується, що стільки ж вона коштуватиме й для Xbox. Наразі ціна вказана на рівні 59,99 долара.

У комплект розробники включили приємний бонус у вигляді офіційного саундтреку, над яким працював Кай Розенкранц – композитор оригінальної гри, що повернувся до роботи над ремейком.

Відомо, що як мінімум версії для консолей отримають у комплекті копію Gothic Classic без додаткової оплати, що дозволить освіжити пам'ять про оригінальні пригоди на сучасних платформах. Чи буде вона для ПК, невідомо. Принаймні, сторінка гри про це не згадує.



Gothic Remake / Фото THQ Nordic

Колекційне видання

Для найбільш відданих шанувальників серії передбачено фізичне колекційне видання, ціна якого становить 199,99 євро. Наповнення цього набору вражає своєю деталізацією: до нього входить настінна маска Сплячого розміром 34 x 24 сантиметри, браслет і блокнот із натуральної шкіри, а також диск із грою та саундтреком.

Власники версій для консолей додатково отримають фізичну копію Gothic Classic, а ті, хто встигне замовити версію для комп'ютера до закінчення запасів, отримають металевий футляр – стілбук.

Чого чекати від гри?

Студія Alkimia Interactive, яка займалася розробкою після виходу ігрового тизера, суттєво розширила ігровий контент. Гравців чекають кілька годин абсолютно нових завдань, серед яких є матеріали, що були вирізані з оригінальної гри 2001 року, пише IGN у своєму огляді. Одним із прикладів нових сюжетних ліній є квест мага води Міксира, де герой допоможе йому вивчити нове заклинання на узбережжі біля колонії.

Важливою зміною стала робота над персонажами другого плану: тепер майже кожен мешканець колонії має свій щоденний розпорядок дня та власні цілі, що робить світ більш живим та динамічним.

Ба більше, ключові події в сюжеті тепер викликатимуть видимі зміни в навколишньому середовищі та поведінці неігрових персонажів.

Особливу увагу приділили фракції орків. Якщо в оригіналі вони були переважно одностайними ворогами, то в ремейку Безіменний зможе вивчати їхню мову, налагоджувати дипломатичні стосунки та виконувати їхні завдання, що відкриває нові шляхи проходження сюжету.

Також автори переглянули роль жіночих персонажів. В оновленій версії жінки отримали більше глибини, власну волю та різні соціальні ролі, що додає світу багатогранності, хоча він і залишається небезпечним та суворим місцем.

Бойова система також зазнала модернізації, отримавши сучасну фізику та зручне захоплення цілі, проте розробники намагалися зберегти той самий неквапливий ритм, притаманний екшен-RPG початку двохтисячних років.

У грі з'явилися нові можливості для пересування, зокрема повноцінне скелелазіння.



Gothic Remake / Фото THQ Nordic

Які вимоги?

Для запуску проєкту на комп'ютері користувачам знадобиться принаймні 16 гігабайтів оперативної пам'яті та відеокарта рівня NVIDIA RTX 2070 або AMD RX 6700 XT, а для рекомендованих налаштувань обсяг пам'яті зростає до 32 гігабайтів. Накопичувач повинен мати 60 гігабайтів вільного місця.