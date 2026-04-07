Хто може бути дружиною Леона Кеннеді?

Реліз Resident Evil Requiem, що відбувся 27 лютого 2026 року, подарував гравцям не лише напружені екшн-сцени та моторошні горор-епізоди, а й справжню сюжетну бомбу. Натяк на те, що Леон Кеннеді за кадром узяв шлюб, став найбільш обговорюваною темою у спільноті. Розробники з Capcom не дають прямої відповіді на питання, хто саме став обраницею агента, але нові знахідки у файлах попередньої гри серії можуть дати підказку, пише TheGamer.

Ця детективна історія бере свій початок ще з виходу Resident Evil 4 Remake. Користувач соціальної мережі X під ніком nigkira виявив цікавий файл, який Capcom намагалася ретельно приховати.

Мова йде про фотографію дорослої Ешлі Грем, доньку колишнього президента США, яку викрав культ "Лос-Ілюмінадос", щоб отримати контроль над урядом країни. Цікаво, що це зображення неможливо знайти у фінальній версії гри, яка вийшла 24 березня 2023 року. Фото було доступне лише в так званій "Chainsaw Demo", випущеній 10 березня 2023 року.

Користувач зміг побачити знімок в офісі Ханнігана, використавши режим вільної камери для вивчення локацій поза межами дозволеного кута огляду.

Той факт, що Capcom створила модель та фотографію значно старшої Ешлі, але потім видалила її з фінальної версії гри, свідчить про глибоку конспірацію. Оскільки робота над Resident Evil Requiem тривала досить довго, розробники могли закладати підґрунтя для сюжетних поворотів ще кілька років тому.

Зараз, коли в Requiem офіційно підтверджено сімейний стан Леона, ця знахідка набула зовсім іншого значення. Фанати весь цей час приписували головному герою шлюб із Адою Вонг, Клер Редфілд та іншими відомими іменами франшизи. Дехто пішов ще далі й припустив, що може бути Кріс Редфілд. Але поки немає офіційного підтвердження, нам лишається тільки здогадуватися про справжні причини такої таємничості з боку Capcom.

Компанія оперативно видалила будь-яку інформацію про це фото, що лише підігріло інтерес публіки. Хоча існування фото дорослої Ешлі не є прямим доказом її шлюбу з Леоном, це робить її імовірною претенденткою, зважаючи на зусилля, докладені для приховування цієї деталі.

Як відомо, на нас попереду чекає велике DLC. За чутками, воно буде зосереджене на Леоні, тож саме в ньому ми можемо дізнатися про його шлюб, який відбувся за кадром. Враховуючи, що режисер Resident Evil Requiem уже підтвердив теорію про його шлюб, заявивши, що ми дізнаємося більше згодом, шанси на розкриття імені в доповненні стає все більше.