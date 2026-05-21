Все нове – це добре забуте старе. Вочевидь, боси шведської Embracer дуже люблять цю приказку, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Embracer Group?

Холдинг Embracer Group володіє та співпрацює з десятками провідних студій та видавців, що робить їх фактичними власниками великої кількості ігрових франшиз.

Серед найвідоміших активів компанії такі серії як Tomb Raider, Metro, Kingdom Come та Dead Island, інформує VGC.

Як зазначає Financial Times, у 2023 році корпорація почала масштабну реструктуризацію на три великі компанії, що вилилося в скорочення тисяч працівників. Зокрема закриття спіткало Volition, яка подарувала світу серію Saints Row.

Найцінніші ж франшизи та їхні творці перейшли у нову структуру, що отримала назву Fellowship Entertainment.

Ця частина холдингу відтепер зосередиться на розвитку серій, зокрема шляхом залучення "зовнішніх виконавців", інформують самі Embracer у річному звіті.

Які франшизи готуються "відродити"?

У тому ж звіті Embracer Group розкрила повний список проєктів, що знаходяться в розробці, включно з анонсованими іграми чеської студії Warhorse: новою Kingdom Come та RPG за всесвітом Володаря перснів.

На додачу, на одному зі слайдів було перераховано франшизи, які перебувають у стані очікування, але для них активно шукають можливості. З-поміж найцікавішого там опинилися:

Saints Row;

Deus Ex;

Thief;

Legacy of Kain.

Фактично компанія підтвердила наміри повернути ці серії до життя, хоча для цього необхідний сторонній капітал та нові партнери.

Активи, що належать Fellowship Entertainment, є одними з найбільш недооцінених у галузі, і я вважаю своїм обов'язком як найбільшого акціонера змінити це та створити структуру для реалізації їхнього повного потенціалу,

– заявив у звіті Ларс Вінгефорс, голова правління Embracer Group.

Чому Deus Ex – це культ?

Найбільше зацікавити в цій новині геймерів має ймовірність "воскресіння" кіберпанкового всесвіту Deus Ex.

Культова серія відеоігор зародилася ще у 2000 році та вражала уяву тодішніх геймерів небаченою свободою проходження рівнів та поєднанням механік "стелсу" та шутера, в купі з RPG-елементами.

Дебютну гру франшизи, авторства студії Ion Storm, чимало провідних видань й узагалі називають однією з найвпливовіших RPG в історії.

Deus Ex … вдалося зробити те, чого багатьом іграм не вдається досі: запропонувати гравцеві справжню свободу,

– вважає Браян Альберт з IGN.

Останньою великою частиною франшизи була Deus Ex: Mankind Divided від Eidos Montreal, випущена у 2016 році.

Гру хвалили за атмосферу, дизайн рівнів та все ж ту варіантивність. Причиною критики стали слабкий сюжет та занадто агресивна політика "мікротранзакцій" в однокористувацькій грі.

В сумі, Mankind Divided не стала ані одкровенням, ані відвертим провалом, (83/100 від критиків та 7.7/10 від геймерів на metacritic), що іноді гірше за все, адже посередність завжди забувається.

Станом на сьогодні, останніми новинами про франшизу були повідомлення про скасування нової частини гри, внаслідок все тієї ж реструктуризації, інформує Bloomberg.

Отож, шанувальники кіберпанку мають сподіватися, що Fellowship та Embracer знайдуть інвесторів чи, можливо, розробників зацікавлених у створенні нової гри у відомій франшизі.