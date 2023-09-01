Схоже, що світ більше не побачить нової безшабашної гри в серії Saints Row, принаймні, не від оригінальних творців з Volition.

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Розробники франшизи Saints Row, яка довгий час була єдиним конкурентом GTA, та в дечому культової Red Faction припиняють своє існування після 30 років плідної праці, оскільки їх власники з Embracer Group прийняли рішення про ліквідацію студії в рамках програми реструктуризації.

Останні роки Volition важко назвати успішними. Розробники мали неабиякі проблеми через низькі продажі проєкту Agents of Mayhem.

Потому вони ще раз "сіли в калюжу" з перезапуском серії Saints Row, який не лише не привернув нових фанатів, а й розгнівав відданих шанувальників серії й гра стала провальною попри амбітний бюджет.

Трейлер Saints Row : дивитися відео

Попри те, що геймери розуміли, що над Violition нависла загроза, новина про ліквідацію студії все ж стала шоком для багатьох.

Оголошення про це було зроблено на LinkedIn сторінці компанії, де ті заявили, що пишаються роботою, яку виконали за останні три десятиліття.

Повна заява / Фото з Linkedin

Volition подякували шанувальникам за їх багаторічну підтримку та оголосили, що допоможуть своїм працівникам знайти нові можливості працевлаштування.