Похоже, что мир больше не увидит новой бесшабашной игры в серии Saints Row, по крайней мере, не от оригинальных создателей Volition.

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Разработчики франшизы Saints Row, долгое время являвшейся единственным конкурентом GTA, и кое в чем культовой Red Faction прекращают свое существование после 30 лет плодотворного труда, поскольку их владельцы из Embracer Group приняли решение о ликвидации студии в рамках программы реструктуризации.

В последние годы Volition трудно назвать успешными. Разработчики имели большие проблемы из-за низких продаж проекта Agents of Mayhem.

Потом они еще раз "сели в лужу" с перезапуском серии Saints Row, который не только не привлек новых фанатов, но и разгневал преданных поклонников серии и игра стала провальной несмотря на амбициозный бюджет.

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Несмотря на то, что геймеры понимали, что над Violition нависла угроза, новость о ликвидации студии все же повергла многих в шок.

Объявление об этом было сделано на LinkedIn странице компании, где те заявили, что гордятся работой, которую выполнили за последние три десятилетия.

Полное заявление / Фото с Linkedin

Volition поблагодарили поклонников за их многолетнюю поддержку и объявили, что помогут своим работникам найти новые возможности для трудоустройства.