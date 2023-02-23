Volition та Embracer Group сподівалися, що перезапуск Saints Row посилить інтерес до франшизи. На жаль, новинка не лише не виправдала очікувань розробників і геймерів, а й узагалі поставила під сумнів майбутнє серії.

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Saints Row колись і справді була основним конкурентом культової Grand Theft Auto.

Одначе з часом серйозні гангстерські теми перших частин відійшли в минуле і серія все більше йшла в сатиру, віддаляючись від реальності та формуючи власну нішу.

Хоча у безумства, що стало коронною рисою SR, також були свої шанувальники, на жаль, перезапуск від Volition вийшов, як то кажуть, "ні в тин ні в ворота" і не зміг ані повторити те унікальне божевілля, ані повернутися до стилю більш серйозних частин.

Огляд Saints Row 2022 від IGN: відео

Через це Saints Row 2022 року стала неймовірним провалом. Нова гра не лише отримала нищівні відгуки критиків та геймерів, але й стала критичною комерційною невдачею.

З огляду на це видавцям з Embracer Group навіть довелося переглянути свій підхід до затвердження нових проєктів.

Зокрема, в останньому фінансовому звіті компанії йдеться про необхідність запровадження більш жорсткої політики фінансування.

Кожен проєкт має заслужити своє право на існування, – зазначено у документі.

З огляду на такий провал, майбутнє Saints Row під загрозою і хто зна чи побачимо ми ще колись гідного конкурента GTA, нехай і безумного.