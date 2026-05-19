У рамках своєї нової політики Sony можуть відродити кілька "олдскульних" франшиз, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про нову політику Sony?

Останнім часом Sony Interactive Entertainment активно змінює свою стратегію розвитку.

Зокрема, компанія вирішила відмовитися від політики випуску однокористувацьких "ексклюзивів" PlayStation на ПК, інформує The Verge.

Боси Sony вважають, що наявність великих сюжетних відеоігор має бути головним аргументом у придбанні консолі PS5.

Водночас на ПК продовжать виходити багатокористувацькі проєкти підконтрольних студій.

Також у травні 2026 року компанія знову збільшила ціну на підписки PlayStation Plus, аргументувавши це "ринковими умовами".

Усе це виглядає так ніби Sony повертаються до більш "закритої" екостистеми.

Нас очікують нові ігри за старими франшизами?

На фоні цього відомий інсайдер NateTheHate заявив у соцмережі X, що Sony думають над тим аби повернути до життя кілька старих відеоігор.

Sony досліджує та розглядає можливість відродження деяких своїх старих, невикористаних франшиз,

– заявив він.

Які саме "тайтли" можуть отримати друге життя наразі невідомо, але у соцмережах геймери вже почали активно складати цілий список проєктів, які їм хотілося б побачити у оновленій версії.

Найпершою на думку чималій кількості з них спала супергеройська серія InFamous, яка свого часу заробила прихильність величезної кількості людей.

Трейлер гри InFamous Second Son: дивіться відео

В Insider Gaming претендентами на "воскресіння" також вважають Sly Cooper, Ape Escape та Jak and Daxter.

Повернення будь-якої з перелічених франшиз абсолюнто точно приверне велику увагу та, відповідно, наплив коштів для компанії.

Отож, з часом на геймерів може очікувати чимало гучних анонсів.