В рамках своей новой политики Sony могут возродить несколько "олдскульных" франшиз, сообщает 24 Канал.

Что известно о новой политике Sony?

В последнее время Sony Interactive Entertainment активно меняет свою стратегию развития.

В частности, компания решила отказаться от политики выпуска однопользовательских "эксклюзивов" PlayStation на ПК, информирует The Verge.

Боссы Sony считают, что наличие больших сюжетных видеоигр должно быть главным аргументом в приобретении консоли PS5.

В то же время на ПК продолжат выходить многопользовательские проекты подконтрольных студий.

Также в мае 2026 года компания снова увеличила цену на подписки PlayStation Plus, аргументировав это "рыночными условиями".

Все это выглядит так будто Sony возвращаются к более "закрытой" экосистеме.

Нас ожидают новые игры по старым франшизам?

На фоне этого известный инсайдер NateTheHate заявил в соцсети X, что Sony думают над тем, чтобы вернуть к жизни несколько старых видеоигр.

Sony исследует и рассматривает возможность возрождения некоторых своих старых, неиспользованных франшиз,

– заявил он.

Какие именно "тайтлы" могут получить вторую жизнь пока неизвестно, но в соцсетях геймеры уже начали активно составлять целый список проектов, которые им хотелось бы увидеть в обновленной версии.

Первой на ум немалому количеству из них пришла в голову супергеройская серия InFamous, которая в свое время заработала приверженность огромного количества людей.

В Insider Gaming претендентами на "воскрешение" также считают Sly Cooper, Ape Escape и Jak and Daxter.

Возвращение любой из перечисленных франшиз абсолютно точно привлечет большое внимание и, соответственно, наплыв средств для компании.

Поэтому, со временем геймеров может ожидать немало громких анонсов.