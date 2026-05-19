Інформацію про гру опублікувало видання Insider Gaming, яке частенько тішить гравців інсадами з індустрії.

Що відомо про Empulse?

Минулого літа керівник 1047 Games Ієн Пру на The Game Awards відкрито заявив, що хотів би побачити появу Titanfall 3. Тоді це сприйняли радше як мрію фаната, однак уже навесні 2026 року стало зрозуміло, що студія працює над власним проєктом у схожому стилі.

Наприкінці березня Пру підтвердив, що невелика команда всередині 1047 Games створює динамічний шутер з акцентом на швидке пересування. Як джерела натхнення він прямо назвав Titanfall та Call of Duty: Black Ops III.

Інсайдер отримав відео гри

Тепер же надійний інсайдер Том Гендерсон прокоментував перші подробиці гри. За його словами, проєкт має кодову назву Empulse і виглядає як "духовний спадкоємець Titanfall".

Гендерсон стверджує, що особисто бачив геймплей ранньої версії гри. У Empulse гравці зможуть використовувати гак-кішку, бігати по стінах і викликати на поле бою величезних роботів. Саме ці механіки найбільше нагадують Titanfall.

На відео, надісланому Insider Gaming, видно, як гравець залазить у мех, а потім домінує в поєдинку, використовуючи його основну гатлінгову гармату. Хоча поки що невідомо, чи будуть у грі мехи з різними здібностями, цей конкретний мех використовував щит для додаткового захисту від ворогів та ракетну установку з періодом перезарядки,

– зазначив журналіст.

Особливу увагу інсайдер приділив мехам. За його словами, вони "разюче схожі" на титанів із Titanfall. Один із побачених роботів був оснащений кулеметом, ракетною установкою та енергетичним щитом. Чи будуть у грі інші типи бойових машин, наразі невідомо.

Візуально Empulse, за описом Гендерсона, нагадує XDefiant – ще один аркадний мережевий шутер зі швидким темпом боїв.

В якому стані перебуває гра і чим займається 1047 Games?

За попередньою інформацією, проєкт перебуває на стадії "пре-альфи". Повноцінний анонс можуть провести до кінця 2026 року. Також поки не уточнюється, чи буде гра умовно безкоштовною, чи її продаватимуть як преміальний реліз.

Наразі основним проєктом 1047 Games залишається Splitgate: Arena Reloaded. Гра доступна на PC, PlayStation та Xbox і спочатку вийшла у 2025 році під назвою Splitgate 2. Уже в грудні студія вирішила перейменувати шутер на Arena Reloaded.