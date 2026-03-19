Що розповів про Леона режисер Requiem?

Resident Evil Requiem, що дебютувала у лютому, миттєво стала хітом, продемонструвавши найкращий старт в історії франшизи. Гра вже встигла розійтися накладом у 6 мільйонів копій на всіх доступних платформах. Проте справжню хвилю обговорень викликав не ґеймплей, а прихована деталь у галереї бонусних матеріалів. Гравці, які відкрили концепт-арти за допомогою ігрових очок викликів, помітили на пальці 51-річного агента обручку, пише GosuGamers.

Дивіться також У Resident Evil Requiem знайшли неймовірно простий спосіб убити складних ворогів

Доказом стали не лише малюнки, а й сама гра. В останній сцені ми бачимо, як Леон йде від Грейс і в процесі знімає рукавицю й робить рух, схожий на процес одягання обручки. В наступному кадрі можна розгледіти ледь помітний блиск металу.

Той самий момент у фіналі гри: дивіться відео

Ці спостереження викликали справжній шквал припущень у спільноті:

Найпопулярнішою версією залишається союз із Адою Вонг, з якою Леона пов'язують тривалі та заплутані стосунки протягом багатьох років.

Інші гравці висувають кандидатури Клер Редфілд або Хелени Харпер.

Дехто припускає, що обраницею могла стати зовсім нова героїня, про яку раніше не згадувалося у серії.

Щоб нарешті внести ясність, журналісти Eurogamer звернулися безпосередньо до студії Capcom. Режисер гри Коші Наканіші не став заперечувати очевидне й офіційно підтвердив, що Леон дійсно одружений.

Хоча він і відмовився назвати ім'я обраниці прямо зараз, його коментарі пролили світло на мотивацію розробників. Наканіші пояснив, що у фінальній сцені вони прагнули передати просту, але важливу думку: тепер у Леона є дім, куди він може повернутися після чергового жаху.

Ми дізнаємось ім'я, але пізніше

За словами режисера, повна відповідь на це запитання обов'язково з'явиться в майбутньому, але час для цього ще не настав. Розробники не кажуть, коли і як це буде, але в мережі вже є припущення, що це розкриють в майбутньому доповненні масштабу DLC, яке вже перебуває на пізній стадії розробки.

Новий контент, як очікується, дозволить глибше зануритися у всесвіт гри та, можливо, розкриє деякі деталі особистого життя агента Кеннеді. Поки що ж прихильникам серії залишається лише будувати теорії та чекати на нові подробиці від авторів.