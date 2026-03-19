Що розповів про Леона режисер Requiem?
Resident Evil Requiem, що дебютувала у лютому, миттєво стала хітом, продемонструвавши найкращий старт в історії франшизи. Гра вже встигла розійтися накладом у 6 мільйонів копій на всіх доступних платформах. Проте справжню хвилю обговорень викликав не ґеймплей, а прихована деталь у галереї бонусних матеріалів. Гравці, які відкрили концепт-арти за допомогою ігрових очок викликів, помітили на пальці 51-річного агента обручку, пише GosuGamers.
Доказом стали не лише малюнки, а й сама гра. В останній сцені ми бачимо, як Леон йде від Грейс і в процесі знімає рукавицю й робить рух, схожий на процес одягання обручки. В наступному кадрі можна розгледіти ледь помітний блиск металу.
Той самий момент у фіналі гри: дивіться відео
Ці спостереження викликали справжній шквал припущень у спільноті:
- Найпопулярнішою версією залишається союз із Адою Вонг, з якою Леона пов'язують тривалі та заплутані стосунки протягом багатьох років.
- Інші гравці висувають кандидатури Клер Редфілд або Хелени Харпер.
- Дехто припускає, що обраницею могла стати зовсім нова героїня, про яку раніше не згадувалося у серії.
Щоб нарешті внести ясність, журналісти Eurogamer звернулися безпосередньо до студії Capcom. Режисер гри Коші Наканіші не став заперечувати очевидне й офіційно підтвердив, що Леон дійсно одружений.
Хоча він і відмовився назвати ім'я обраниці прямо зараз, його коментарі пролили світло на мотивацію розробників. Наканіші пояснив, що у фінальній сцені вони прагнули передати просту, але важливу думку: тепер у Леона є дім, куди він може повернутися після чергового жаху.
Ми дізнаємось ім'я, але пізніше
За словами режисера, повна відповідь на це запитання обов'язково з'явиться в майбутньому, але час для цього ще не настав. Розробники не кажуть, коли і як це буде, але в мережі вже є припущення, що це розкриють в майбутньому доповненні масштабу DLC, яке вже перебуває на пізній стадії розробки.
Новий контент, як очікується, дозволить глибше зануритися у всесвіт гри та, можливо, розкриє деякі деталі особистого життя агента Кеннеді. Поки що ж прихильникам серії залишається лише будувати теорії та чекати на нові подробиці від авторів.