Что рассказал о Леоне режиссер Requiem?

Resident Evil Requiem, дебютировавшая в феврале, мгновенно стала хитом, продемонстрировав лучший старт в истории франшизы. Игра уже успела разойтись тиражом в 6 миллионов копий на всех доступных платформах. Однако настоящую волну обсуждений вызвал не геймплей, а скрытая деталь в галерее бонусных материалов. Игроки, которые открыли концепт-арты с помощью игровых очков вызовов, заметили на пальце 51-летнего агента кольцо, пишет GosuGamers.

Доказательством стали не только рисунки, но и сама игра. В последней сцене мы видим, как Леон уходит от Грейс и в процессе снимает перчатку и делает движение, похожее на процесс одевания кольца. В следующем кадре можно разглядеть едва заметный блеск металла.

Эти наблюдения вызвали настоящий шквал предположений в сообществе:

Самой популярной версией остается союз с Адой Вонг, с которой Леона связывают длительные и запутанные отношения на протяжении многих лет.

Другие игроки выдвигают кандидатуры Клэр Редфилд или Хелены Харпер.

Некоторые предполагают, что избранницей могла стать совершенно новая героиня, о которой ранее не упоминалось в серии.

Чтобы наконец внести ясность, журналисты Eurogamer обратились непосредственно к студии Capcom. Режиссер игры Коши Наканиши не стал отрицать очевидное и официально подтвердил, что Леон действительно женат.

Хотя он и отказался назвать имя избранницы прямо сейчас, его комментарии пролили свет на мотивацию разработчиков. Наканиши объяснил, что в финальной сцене они стремились передать простую, но важную мысль: теперь у Леона есть дом, куда он может вернуться после очередного ужаса.

Мы узнаем имя, но позже

По словам режиссера, полный ответ на этот вопрос обязательно появится в будущем, но время для этого еще не настало. Разработчики не говорят, когда и как это будет, но в сети уже есть предположения, что это раскроют в будущем дополнении масштаба DLC, которое уже находится на поздней стадии разработки.

Новый контент, как ожидается, позволит глубже погрузиться во вселенную игры и, возможно, раскроет некоторые детали личной жизни агента Кеннеди. Пока же поклонникам серии остается лишь строить теории и ждать новых подробностей от авторов.