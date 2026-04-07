Японская компания Sony Interactive Entertainment представила в своем блоге новую программу под названием The Playerbase. Ее суть – дать обычным фанатам возможность буквально попасть в игры PlayStation Studios, использовав собственную внешность для создания персонажей, объясняет 24 Канал.

Действительно ли игроки станут частью игр PlayStation?

Первым проектом в рамках этой инициативы станет гоночный симулятор Gran Turismo 7 от студии Polyphony Digital. Выбранного участника пригласят в студию Sony в Лос-Анджелесе, где проведут полноценное 3D-сканирование. После этого его образ появится в игре как временный персонаж.

Впрочем, на этом бонусы не заканчиваются. Победитель также получит шанс создать собственный дизайн – разработать уникальный логотип и ливрею для автомобиля, который будет представлен в игре.

Чтобы подать заявку на участие в The Playerbase, нужно быть старше 18 лет и проживать в одной из определенных стран – среди них государства Европы, Америки, Азии, Южной Африки и Австралии. После регистрации организаторы сформируют список финалистов, с которыми проведут видеособеседования. Во время них будут оценивать связь кандидата с брендом PlayStation. Уже после этого определят победителя.

Реакция геймеров

Сама идея вызвала волну критики в соцсетях и комментариях под анонсом. Часть геймеров считает, что компания таким образом пытается сэкономить на профессиональных актерах, перекладывая часть работы на фанатов. Другие же восприняли инициативу как интересный способ взаимодействия с аудиторией, отмечает Engadget.

В самой Sony объясняют запуск The Playerbase желанием отблагодарить сообщество. По словам представителей компании, это возможность для фанатов по-новому почувствовать мир PlayStation и стать его частью не только как игроки, но и как участники.