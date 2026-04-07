Японська компанія Sony Interactive Entertainment представила у своєму блозі нову програму під назвою The Playerbase. Її суть – дати звичайним фанатам можливість буквально потрапити в ігри PlayStation Studios, використавши власну зовнішність для створення персонажів, пояснює 24 Канал.

Чи справді гравці стануть частиною ігор PlayStation?

Першим проєктом у межах цієї ініціативи стане гоночний симулятор Gran Turismo 7 від студії Polyphony Digital. Обраного учасника запросять до студії Sony в Лос-Анджелесі, де проведуть повноцінне 3D-сканування. Після цього його образ з'явиться у грі як тимчасовий персонаж.

Втім, на цьому бонуси не завершуються. Переможець також отримає шанс створити власний дизайн – розробити унікальний логотип і ліврею для автомобіля, який буде представлений у грі.

Щоб подати заявку на участь у The Playerbase, потрібно бути старшим за 18 років і проживати в одній із визначених країн – серед них держави Європи, Америки, Азії, Південної Африки та Австралії. Після реєстрації організатори сформують список фіналістів, із якими проведуть відеоспівбесіди. Під час них оцінюватимуть зв'язок кандидата з брендом PlayStation. Уже після цього визначать переможця.

Реакція геймерів

Сама ідея викликала хвилю критики в соцмережах і коментарях під анонсом. Частина геймерів вважає, що компанія таким чином намагається заощадити на професійних акторах, перекладаючи частину роботи на фанатів. Інші ж сприйняли ініціативу як цікавий спосіб взаємодії з аудиторією, зазначає Engadget.

У самій Sony пояснюють запуск The Playerbase бажанням віддячити спільноті. За словами представників компанії, це можливість для фанатів по-новому відчути світ PlayStation і стати його частиною не лише як гравці, а й як учасники.