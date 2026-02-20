В марте 2026 года прекратит свое существование студия, подарившая миру ремейки видеоигр Shadow of the Colossus и Demon's Souls, сообщает Gamerant.

PlayStation закрывают одну из своих студий?

С 2006 года Bluepoint Games успела поработать над большим количеством проектов, в частности приняв участие в создании God of War Ragnarok, Titanfall, PlayStation All-Stars Battle Royale, Uncharted: The Nathan Drake Collection и Gravity Rush Remastered.

Кроме того, именно эти разработчики работали над новой, не анонсированной частью God of War, которая должна была стать первым "live-service" проектом во франшизе, но была отменена в январе 2025 года.

Уже с 1 марта 2026 года, как сообщает Bloomberg, прекратит свое существование и сама студия, а примерно 70 сотрудников потеряют работу.

Причиной такого решения стал "недавний обзор состояния бизнеса" компании.

Bluepoint Games – невероятно талантливая команда, а их техническое мастерство обеспечило исключительный опыт для сообщества PlayStation. Мы благодарим их за их страсть, креативность и мастерство,

– говорится в официальном заявлении PlayStation по этому поводу.

Пока непонятно будет ли PlayStation делать какие-то шаги, чтобы поддержать пострадавших от сокращения специалистов.

