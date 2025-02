Над игрой работала студия Monolith Productions, известная по No One Lives Forever, F.E.A.R. и серии Middle-earth: Shadow of Mordor, сообщает 24 Канал.

А тем временем Microsoft перенесла релиз Fable на 2026 год и показала новый геймплей

За время разработки на проект было потрачено 100 миллионов долларов, однако в начале 2024 года его производство было перезапущено с новым руководителем. Теперь Monolith Productions закрывают после 30 лет работы. Об этом рассказал игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

Закрытие Player First Games и WB San Diego

Второй студией, которая попала под сокращение, стала Player First Games – создатели бесплатного файтинга MultiVersus. Проект не оправдал ожиданий руководства, и игра будет окончательно закрыта 30 мая.

Также прекратит существование WB San Diego. Студия была основана в 2021 году, однако так и не выпустила ни одной игры. Она работала над "следующим поколением высококачественных кроссплатформенных проектов".

Официальная позиция Warner Bros. Games

Warner Bros. Games подтвердила информацию Шрайера изданию Kotaku, объяснив это "чрезвычайно сложным решением" с целью сосредоточиться на четырех ключевых франшизах: