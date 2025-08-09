Долгожданное продолжение культовой RPG получило дату выхода, по крайней мере если верить информации из сети, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Masquerade – Bloodlines 2 выйдет уже осенью?

Paradox Interactive впервые анонсировала сиквел легендарной игры, которая попала в список любимых видеоигр военного Валерия Маркуса, еще в 2019 году во время конференции GDC.

Тогда планировалось, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 увидит свет в первом квартале 2020 года, но разработка превратилась в настоящий ад.

После многочисленных задержек и даже смены разработчиков, выглядит так, что сейчас игра находится ближе к релизу, чем когда-либо.

В частности, на сайте филиппинского магазина Game Xtreme появилась дата выхода – 21 октября 2025 года.

Трейлер игры – смотрите видео

Хотя на той же странице уточнено, что дата может измениться, она хорошо согласуется с предыдущей информацией от студии The Chinese Room о том, что игра выйдет осенью 2025 года.

Учитывая, что такой релиз будет означать выход игры аккурат перед Хэллоуином, трудно представить более идеальное время, чтобы вновь окунуться в мир вампиров.