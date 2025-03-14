Известный военный и писатель Валерий Маркус оказался ярым поклонником видеоигр, а особенно жанра RPG, информирует 24 Канал со ссылкой на его телеграмм-канал.

К теме Депутат Марьяна Безуглая рассказала о своих любимых видеоиграх

5 место – Fallout (1997)

Легендарный "фоллаут" / Фото Bethesda Softworks

Открыла первую пятерку любимых проектов воина культовая изометрическая RPG о постапокалиптической американской пустоши, которая, наверное, не нуждается в дополнительных представлениях.

Особенно, учитывая то, что благодаря сериалу Fallout от Amazon популярность игр серии не так давно била все рекорды.

4 место – The Chronicles Of Myrtana: Archolos

Далее идет уже менее известный "тайтл".

10 декабря 2021 года состоялся релиз масштабного проекта, который является бесплатной модификацией для Gothic II. Он предложил фанатам оригинала совершенно новый открытый мир, улучшенную систему навыков, новые игровые механики и сложный и комплексный сюжет.

The Chronicles Of Myrtana: Archolos заработала весьма лестные отзывы в Steam, где 98% рецензий из общего количества в 15 642 являются положительными.

Трейлер мода – посмотрите ролик

3 место – The Elder Scrolls 3: Morrowind

Темное фэнтези в лучшем проявлении / Фото Bethesda Softworks

Еще одна культовая RPG, которая не нуждается в представлениях.

Именно релиз Morrowind в 2002 году проложил студии Bethesda путь к вершинам игровой индустрии и остается одной из лучших игр в своем жанре, несмотря на почтенный возраст.

2 место – Star Wars: Knights of the Old Republic

Джедай или ситх – выбор за тобой / Фото Bioware

Образцовая система морали, глубокий сюжет, разветвленные диалоги, тактические пошаговые бои и возможность как никогда близко прикоснуться к вселенной культовой франшизы Звездных Войн заставили многих геймеров считать именно этот проект Bioware лучшей RPG в истории индустрии.

1 место – Gothic II

"Сводит олдскулы" / Фото Piranha Bytes

Если модификация на Готику 2 заняла 4 место в топе, то было несложно предположить какой проект окажется на вершине рейтинга.

Piranha Bytes в 2002 году выпустили настолько хардкорную, багованную, мемную и при этом все же качественную игру, что она навсегда стала культовой и остается в сердцах миллионов фанатов, среди которых и Валерий Маркус.

Полный топ от Маркуса

Gothic 2 SW: Knights of the Old Republic TES 3: Morrowind The Chronicles Of Myrtana: Archolos Fallout 1 и Warhammer 40.000: Dawn of War Fallout: New Vegas и Drova – Forsaken Kin GTA: San Andreas Divine Divinity Divinity: Original Sin 2 Baldur's Gate (Все) Arcanum: Of Steamworks и Magick Obscura Neverwinter Nights Дискотека Элизиум Vampire: The Masquerade – Bloodlines Heroes of Might and Magic

Кто-то может быть недоволен деталями ранжирования от военного, но ни один геймер не оспорит то, что у Маркуса явно хороший вкус на видеоигры.