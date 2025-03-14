Відомий військовий та письменник Валерій Маркус виявився затятим шанувальником відеоігор, а особливо жанру RPG, інформує 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.

До теми Депутатка Мар'яна Безугла розповіла про свої улюблені відеоігри

5 місце – Fallout (1997)

Легендарний "фолич" / Фото Bethesda Softworks

Відкрила першу п'ятірку улюблених проєктів воїна культова ізометрична RPG про постапокаліптичну американську пустку, яка, мабуть, не потребує додаткових представлень.

Особливо, з огляду на те, що завдяки серіалу Fallout від Amazon популярність ігор серії не так давно била всі рекорди.

4 місце – The Chronicles Of Myrtana: Archolos

Далі йде вже менш відомий "тайтл".

10 грудня 2021 року відбувся реліз масштабного проєкту, який є безплатною модифікацією для Gothic II. Він запропонував фанатам оригіналу абсолютно новий відкритий світ, покращену систему навичок, нові ігрові механіки та складний і комплексний сюжет.

The Chronicles Of Myrtana: Archolos заробила вельми схвальні відгуки у Steam, де 98% рецензій з загальної кількості у 15 642 є позитивними.

Трейлер моду – перегляньте ролик

3 місце – The Elder Scrolls 3: Morrowind

Темне фентезі в найкращому прояві / Фото Bethesda Softworks

Ще одна культова RPG, яка не потребує представлень.

Саме реліз Morrowind у 2002 році проклав студії Bethesda шлях до вершин ігрової індустрії та залишається однією з найкращих ігор у своєму жанрі, попри поважний вік.

2 місце – Star Wars: Knights of the Old Republic

Джедай чи ситх – вибір за тобою / Фото Bioware

Взірцева система моралі, глибокий сюжет, розгалужені діалоги, тактичні покрокові бої та можливість як ніколи близько доторкнутися до всесвіту культової франшизи Зоряних Війн змусили багатьох геймерів вважати саме цей проєкт Bioware найкращою RPG в історії індустрії.

1 місце – Gothic II

"Зводить олдскули" / Фото Piranha Bytes

Якщо модифікація на Готику 2 посіла 4 місце у топі, то було нескладно припустити який проєкт опиниться на вершині рейтингу.

Piranha Bytes у 2002 році випустили настільки хардкорну, баговану, мемну та при цьому все ж якісну гру, що вона назавжди стала культовою та залишається у серцях мільйонів фанатів, серед яких і Валерій Маркус.

Повний топ від Маркуса

Gothic 2 SW: Knights of the Old Republic TES 3: Morrowind The Chronicles Of Myrtana: Archolos Fallout 1 та Warhammer 40.000: Dawn of War Fallout: New Vegas та Drova – Forsaken Kin GTA: San Andreas Divine Divinity Divinity: Original Sin 2 Baldur's Gate (Усе) Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura Neverwinter Nights Disco Elysium Vampire: The Masquerade – Bloodlines Heroes of Might and Magic

Хтось може бути невдоволений деталями ранжування від військового, але жоден геймер не заперечить те, що у Маркуса явно гарний смак на відеоігри.