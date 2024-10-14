Відеоігри вчергове підтвердили свій статус "хобі для усіх", адже не цурається віртуальних розваг навіть скандальна депутатка Мар'яна Безугла.

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На своїй офіційній сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) пані Безугла взяла участь в обговоренні, в рамках якого поділилася з читачами цікавою новиною – вона геймерка зі стажем.

Улюбленим жанром політикині є фентезі RPG, у яких вона має чималий досвід.

Улюблені були Oblivion i Neverwinter Nights 2. Ще була така The Temple of Elemental Evil, моя перша RPG, яку потягнув новий комп️,

– написала депутатка.

Також Безугла розповіла, що, коли вийшов Skyrim, то він на багато років став її особистим методом "прогулянки" та "переключення в іншу реальність".

За словами пані Мар'яни, навіть зараз на її комп'ютері є встановлена масштабна модифікація Endural саме на базі гри TES V: Skyrim.

Отож, народі обранці інколи набагато ближчі до нас, аніж ми думаємо.