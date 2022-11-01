Найголовніша в країні посада та постійна зайнятість – це те, що здавалося б, має викреслити з життя будь-якої людини таке заняття як відеоігри, проте Джо Байден думає дещо по-іншому, повідомляє 24 канал.

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Очільник Білого дому, подібно до покійної Єлизавети ІІ, полюбляє проводити час зі своїми онуками. Найчастіше це стається у заміській резиденції президента США – Кемп-Девід.

Торік видання ABC News повідомило, що серед активностей, якими Джо полюбляє займатися з онуками в цьому маєтку знайшлося місце відеоіграм. Про те у що саме бавиться політик, у своєму інстаграмі розповіла донька Хантера Байдена та, відповідно, онука Джозефа – Наомі.

На великий подив підписників дівчини, президент США виявився шанувальником перегонів Mario Kart. Щоправда, як і личить людині його статусу, Байден грає в неї не на стандартній консолі, а на окремому аркадному апараті.

Сторіс Наомі Байден / зображення ABC News

Онука навіть пожартувала, що це той рідкісний випадок, коли охоронці дідуся "роблять виняток зі своїх звичних правил" та дозволяють 79-річному політику самому сидіти за кермом.

Також Наомі розповіла, що її опонент "був трохи незграбним, але все одно виграв (ледь-ледь)".

Але не лише цей епізод пов'язує політика з відеоіграми. Ще у 2020 році, в самий розпал передвиборчої кампанії, піарники Байдена створили йому віртуального аватара у мегапопулярній Animal Crossing.

Персонаж Байдена в Animal Crossing / зображення nytimes.com

Ідея полягала в тому, що всі охочі могли відвідати острівок кандидата у президенти, де буквально кожен об'єкт заохочував обов'язково піти проголосувати на виборах, а не ігнорувати їх.

Острівок Байдена в Animal Crossing / зображення screenrant.com

Як бачимо, зараз на посаді президента США перебуває саме Байден, а не Дональд Трамп.

До того ж зважаючи на невелику різницю у результатах виборів, хто знає, можливо, саме ця відеогра стала тим фактором, який подарував Джо омріяне крісло в Овальному кабінеті.