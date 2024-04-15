Нові рекорди

Як зазначає адміністрація порталу SteamDB, з виходом першого сезону Fallout на платформі Prime від Amazon кількість одночасних користувачів ігор серії Fallout у Steam збільшилася "більш ніж удвічі".

Дивіться також Розробники Kingdom Come: Deliverance анонсували таємну гру, а інсайдери вже злили, що це буде

Так, наприклад, онлайн Fallout 3 зріс із 1000 до 6000 гравців.

Fallout: New Vegas – із 6000 до 18 тисяч.

Fallout 4 – із 22 тисяч до 80 тисяч.

Fallout 76 – з 11 тисяч до 39 тисяч.

Показники класичних частин теж підросли, але не настільки сильно.

Варто зазначити, що для Fallout 76 це досягнення є історичним: 39 455 одночасних гравців — максимальний показник з моменту релізу мультиплеєрного рольового екшену.

Минуле досягнення – 32,9 тисячі осіб — було встановлено в травні 2020 року завдяки періоду безкоштовного доступу в Steam. Аналогічна акція проходить і просто зараз (закінчиться ввечері 18 квітня).

Серіал Fallout дебютував вранці 11 квітня. Глядачам стали доступні всі вісім епізодів одразу, що не є типовим для Amazon, адже у випадку хітових серіалів студія зазвичай випускає перші три епізоди в перший день, а потім по одному в тиждень.

Дивіться трейлер серіалу Fallout: відео

На другий сезон шоу поки не продовжили, однак, судячи з перших успіхів і закулісних процесів, це лише питання часу.

Тим часом Fallout 4 готується отримати оновлення "наступного покоління" – це станеться вже 25 квітня. Fallout 5 від релізу поки далека, однак у розробників вже є ідеї на гру.