Вернет ли Fable игроков в знакомые места?

Согласно информации, которую обнародовали западные медиа, в сеть попали концепт-арты перезапуска Fable, над которым работает Playground Games. Изображения якобы происходят из портфолио художника, который ранее участвовал в разработке игры. Хотя подлинность материалов официально не подтверждена, их содержание выглядит убедительно и хорошо вписывается в канон серии, пишет TheGamer.

Самое громкое открытие – возможное возвращение города Бладстоун, хорошо знакомого фанатам Fable II. В предыдущей игре это был портовый город с криминальной репутацией, связанный с персонажем Ривером. На концептах Бладстоун выглядит масштабнее и структурированнее: на карте обозначены отдельные районы, арена, рыночная зона и путь к месту с красноречивым названием Pub Island. Архитектура города расположена между горными массивами, что может указывать на измененную логику доступа к локации в новой версии игры, отмечает MP1st.

Отдельное внимание привлекают детали, которые подчеркивают, что этот мир живой и насыщенный. На вывесках можно увидеть торговцев рыбой и названия вроде "The Phoenix Feather", что намекает на функционирование полноценного городского пространства, а не просто декоративной зоны.

Еще одна локация с истока – болотное поселение под названием Hamlet. Концепт-арты показывают сразу две версии этого места: опрятную и населенную, а также разрушенную после наводнения. Такой подход может свидетельствовать о возвращении механик, где решения игрока влияют на вид мира. Подобные идеи уже реализовывались в Fable 3, а также во второй части серии с ее трансформациями районов.

Концепт-арты к будущей Fable / Фото MP1ST/Playground Games

Кроме мирных локаций, концепты демонстрируют и мрачные сцены. На нескольких изображениях главный герой путешествует по канализациям и сталкивается с оборотнями. Их логово "украшено" подвешенными телами, черепами и костями, что подчеркивает более темный и жесткий тон игры по сравнению с ранними трейлерами.

Также в утечке замечены варианты сундуков, которые, вероятно, будут выполнять роль наград и коллекционных объектов.

Важно учитывать, что концепт-арты не гарантируют появление всех этих идей в финальной версии. Часть из них могла быть создана на ранних этапах производства и впоследствии отброшена. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация прояснится: полноценную демонстрацию игры обещают показать во время Xbox Developer Direct, где Fable впервые представят в расширенном формате.

Концепт-арты к будущей Fable / Фото MP1ST/Playground Games

Согласно официальной информации, распространенной Microsoft, презентация Xbox Developer Direct 2026, которая состоится 22 января, впервые предложит полноценный, глубокий взгляд на перезагрузку Fable. Официальный аккаунт игры на X ранее написал: "Мы работаем над Fable очень, очень долго. Пришло время показать вам больше. Намного больше. Включите Developer_Direct в 10:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по Гринвичу) 22 января, чтобы впервые погрузиться в игру".

Фанаты ждут уже по меньшей мере восемь лет на ноу игру во вселенной Fable.