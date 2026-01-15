Несмотря на отсутствие официальных заявлений от компании Ubisoft, существуют веские основания полагать, что релиз проекта может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщило издание Insider Gaming, рассказывает 24 Канал.

Что подготовили разработчики для фанатов серии?

Согласно официальным данным рейтингового агентства ESRB, ремейк получил категорию "для подростков", повторив путь оригинальной игры. По неизвестным причинам несколько позже ESRB удалила со своего веб-сайта информацию о ремейке игры Sands of Time.

Впрочем, из описания, который ранее содержался на сайте становится известно, что игрокам придется проходить испытания на платформах, решать сложные головоломки, избегать ловушек и сражаться с проклятыми солдатами и песчаными врагами.

В игре зафиксировано наличие сцен насилия, крови, а также частичную наготу и темы сексуального характера. Самой большой неожиданностью стала механика, которую раскрыла ESRB: в случае гибели принца в игре запускается двумерная секция из самой первой Prince of Persia образца 1989 года.

На каких платформах выйдет игра и когда?

В документации регулятора было указано, что проект готовится к выходу на PC, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X и S. Впрочем этот список может быть неполным, поскольку в нем отсутствуют PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

Внутренние документы Ubisoft, на которые ссылается издание Insider Gaming, указывают на дату выхода 16 января 2026 года. В пользу скорого релиза свидетельствуют и технические обновления официального сайта игры, которые произошли в течение последних дней, о чем рассказал пользователь TheRealZephryss.

Как правило, получение возрастного рейтинга происходит за несколько месяцев до того, как игра появляется в продаже.