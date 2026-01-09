Этот PvP/PvE шутер перенесет игроков в необычный сеттинг, где сочетаются история начала XX века и межпланетные путешествия. Релиз запланирован на весну 2026 года для ведущих игровых платформ, рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал tinyBuildGAMES.

Каким будет игровой процесс и сюжет SAND: Raiders of Sophie?

Свежий трейлер раскрыл, что полноценный запуск игры на PC и PlayStation 5 состоится в марте 2026 года, а версия для консолей Xbox Series появится несколько позже.

Важно, что авторы сознательно отказались от модели раннего доступа. Пользователи сразу получат готовую игру, которую разработчики планируют активно поддерживать и наполнять новым контентом после выхода.

Сюжетная линия предлагает альтернативную историю, где именно Австро-Венгерская империя стала пионером в колонизации других миров. Когда на планете Софи произошла экологическая катастрофа, кайзер убедил жителей Галичины (территория современного запада Украины) отправиться туда для создания новых поселений.

Геймплей во многом напоминает Sea of Thieves, однако вместо морских просторов игроки будут исследовать пустыни, некогда бывшие океанским дном. Основное средство передвижения – "Трамплер", огромная шагающая машина, которой может управлять как один игрок, так и целая группа.

Игрокам предстоит соревноваться за контроль над этой техникой, используя огнестрельное оружие, напоминающее образцы начала XX века. Проект имеет оригинальный вид и все предпосылки для успешного старта на рынке, а следить за новостями можно на странице игры в Steam.