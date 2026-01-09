MachineGames ведут активную работу над следующей частью обновленной Wolfenstein, и фанаты смогут увидеть ее анонс уже в скором времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Windows Central.
Нацисты вернутся в Wolfenstein 3?
Wolfenstein: Youngblood вышла еще в 2019 году и с тех пор было много спекуляций относительно будущего франшизы.
Хотя официально MachineGames до сих пор не подтвердили работу над продолжением шутера, фанатов студии порадовал журналист и инсайдер Джез Корден. Согласно его информации, разработчики активно работают над Wolfenstein 3 и ее анонс – это лишь дело времени.
Вдобавок, по словам Кордена, релиз игры хотят поставить в одно время с выходом сериальной адаптации от Amazon.
Сейчас экранизация не имеет запланированной даты премьеры, но журналист предполагает, что ее анонс может выйти уже в ближайшее время, чтобы подхватить волну успеха после 2 сезона сериала Fallout от тех же Amazon, а вместе с ним могут анонсировать и видеоигру.
Такой вариант развития событий называют высоковероятным и источники Kotaku.
Кроме того, как отмечают в Gamerant, 40-я годовщина компании Bethesda приходится на июнь 2026 года, так что это было бы хорошим периодом для важных анонсов.
Чем прославились MachineGames?
MachineGames – шведская игровая студия, основана в 2009 году в Уппсале, известна прежде всего современным перезапуском серии Wolfenstein.
Студия специализируется на сюжетных шутерах от первого лица с кинематографической подачей и глубокой атмосферой.
Последней игрой компании является Indiana Jones and the Great Circle 2024 года выпуска, которая заслужила немало похвал.