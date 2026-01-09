MachineGames ведуть активну роботу над наступною частиною оновленої Wolfenstein, і фанати зможуть побачити її анонс вже незабаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на Windows Central.

Нацисти повернуться у Wolfenstein 3?

Wolfenstein: Youngblood вийшла ще у 2019 році й відтоді було багато спекуляцій щодо майбутнього франшизи.

Хоча офіційно MachineGames досі не підтвердили роботу над продовженням шутера, фанатів студії потішив журналіст та інсайдер Джез Корден. Згідно з його інформацією, розробники активно працюють над Wolfenstein 3 і її анонс – це лише справа часу.

На додачу, за словами Кордена, реліз гри хочуть поставити в один з час із виходом серіальної адаптації від Amazon.

Наразі екранізація не має запланованої дати прем'єри, але журналіст припускає, що її анонс може вийти вже найближчим часом аби підхопити хвилю успіху після 2 сезону серіалу Fallout від тих же Amazon, а разом з ним можуть анонсувати й відеогру.

Такий варіант розвитку подій називають високоймовірним і джерела Kotaku.

Окрім того, як зазначають в Gamerant, 40-ва річниця компанії Bethesda припадає на червень 2026 року, тож це було б гарним періодом для важливих анонсів.

Чим прославилися MachineGames?