Невдовзі після релізу Starfield Bethesda оголосила, що один з ветеранів студії прийняв рішення покинути її лави. Лише зараз геймери отримали більш розлогу розповідь про причини такого рішення, інформує Insider Gaming.

Піт Хайнс вигорів під гнітом Microsoft?

Піт Хайнс провів майже 20 років свого життя, створюючи відеоігри у Bethesda. Впродовж кар'єри він обіймав різні посади, але найбільше запам'ятався як віцепрезидент з маркетингу, який часто підміняв Тодда Говарда, презентуючи проєкти компанії на різних виставках.

У жовтні 2023 року шоком для усіх стала звістка, що він покидає компанію, невдовзі після релізу космічної RPG Starfield. Як виявилося, це рішення назріло ще дуже давно, а все через те, що компанію викупила Microsoft.

Як розповів Хайнс у інтерв'ю Firezide Chat, хоча йому й було важко покидати колектив, те "чим стала компанія під керівництвом Microsoft, просто його більше не цікавило".

За словами Піта, Bethesda більше "не є автентичною та справжньою" і це ніяк не змінити.

Я залишався там, бо це місце все ще потребувало мене. Я просто дійшов до точки коли подумав, так, я їм потрібен, але я безсилий зробити те, що, на мою думку, потрібно зробити, щоб належним чином керувати цим місцем, захищати цих людей, підтримувати те, над чим ми так наполегливо працювали,

– пригадує Хайнс.

Тоді ветеран студії зрозумів, що більше не отримує задоволення від роботи та вирішив піти. Аби не підводити команду було прийнято рішення зробити це після релізу Starfield, але часті пересення гри змушували Хайнса залишатися ще трішки довше, що дуже погано впливало на його ментальне здоров'я.

Гадаю, я зробив усе, що міг. Це був не той час, коли я хотів, щоб це закінчилося (кар'єра в Bethesda – 24 Канал), і зовсім не той спосіб у який я хотів піти, але це насправді не залежало від мене. В певний момент, чесно кажучи, мій психічний стан був настільки жахливим, що я просто сказав, що більше так не можу,

– зізнається Піт.

Отож, навіть успішні функціонери величезних студій можуть просто вигоріти від роботи, яка більше не приносить їм задоволення.

