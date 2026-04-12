Вскоре после релиза Starfield Bethesda объявила, что один из ветеранов студии принял решение покинуть ее ряды. Только сейчас геймеры получили более подробный рассказ о причинах такого решения, информирует Insider Gaming.

Пит Хайнс выгорел под гнетом Microsoft?

Пит Хайнс провел почти 20 лет своей жизни, создавая видеоигры в Bethesda. На протяжении карьеры он занимал различные должности, но больше всего запомнился как вице-президент по маркетингу, который часто подменял Тодда Говарда, представляя проекты компании на различных выставках.

В октябре 2023 года шоком для всех стало известие, что он покидает компанию, вскоре после релиза космической RPG Starfield. Как оказалось, это решение назрело еще очень давно, а все из-за того, что компанию выкупила Microsoft.

Как рассказал Хайнс в интервью Firezide Chat, хотя ему и было тяжело покидать коллектив, то "чем стала компания под руководством Microsoft, просто его больше не интересовало".

По словам Пита, Bethesda больше "не является аутентичной и настоящей" и это никак не изменить.

Я оставался там, потому что это место все еще нуждалось во мне. Я просто дошел до точки когда подумал, да, я им нужен, но я бессилен сделать то, что, по моему мнению, нужно сделать, чтобы должным образом управлять этим местом, защищать этих людей, поддерживать то, над чем мы так упорно работали,

– вспоминает Хайнс.

Тогда ветеран студии понял, что больше не получает удовольствия от работы и решил уйти. Чтобы не подводить команду было принято решение сделать это после релиза Starfield, но частые переносы игры заставляли Хайнса оставаться еще немного дольше, что очень плохо влияло на его ментальное здоровье.

Думаю, я сделал все, что мог. Это было не то время, когда я хотел, чтобы это закончилось (карьера в Bethesda – 24 Канал), и совсем не тот способ в который я хотел уйти, но это на самом деле не зависело от меня. В определенный момент, честно говоря, мое психическое состояние было настолько ужасным, что я просто сказал, что больше так не могу,

– признается Пит.

Так что, даже успешные функционеры огромных студий могут просто выгореть от работы, которая больше не приносит им удовольствия.

