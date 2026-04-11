Группа злоумышленников якобы получила доступ к системам Rockstar через сторонний сервис, связанный с платформой облачной аналитики Snowflake, информирует Dexerto.

У GTA 6 снова проблемы?

Rockstar просто не имеют покоя, ведь на голову студии буквально не перестают сыпаться проблемы самого разнообразного характера. Казалось бы, что еще может произойти после взрыва в офисе? Однако в игру вступили хакеры.

Утверждается, что команда под названием ShinyHunters завладела конфиденциальными данными студии и выдвинула ей ультиматум. Злоумышленники требуют щедрой оплаты за молчание или же начнут публиковать добытые материалы. Разработчикам дали время подумать до 14 апреля, сообщает The CyberSec Guru.

При этом взлом произошел через стороннюю платформу Anodot, а не через системы Rockstar напрямую, говорится на Hack Read.

Сообщение хакеров к Rockstar / Фото Hackread.com

Из-за этого хакеры завладели корпоративными данными студии, включая маркетинговые планы по GTA 6, но не имеют доступа к самой игре.

На момент написания материала ситуация остается окутана тайной, а сами Rockstar или Take-Two пока никак не прокомментировали инцидент.

Еще одна крупная утечка?