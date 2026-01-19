Территорию вокруг офиса Rockstar оцепила полиция, а пожарные в течение нескольких часов работали над ликвидацией последствий аварии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на шотландскую газету The Herald.

Насколько серьезным был взрыв?

Причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв в котельной. Как впоследствии сообщил представитель компании, причиной был "сбой в работе одного из котлов". На место вызова прибыли семь пожарных машин. Спасатели занимались устранением структурных повреждений здания в течение четырех часов и завершили работу в 9:21 по местному времени.

Представители пожарной службы подтвердили, что среди персонала студии пострадавших нет. Представитель Rockstar North поблагодарил всех за заботу и выразил благодарность полиции и пожарным командам, которые оперативно прибыли на место для оценки ситуации, передает BBC.

Как это может повлиять на выход GTA VI?

Этот инцидент произошел на фоне недавнего скандала, связанного с увольнением тридцати разработчиков игры, что вызвало значительный резонанс в профессиональном сообществе. Возвращаясь к самому инциденту – пока трудно делать какие-либо выводы, поскольку неизвестно насколько серьезно пострадало здание и оборудование.

Важно отметить, что именно Rockstar North является ведущей студией в создании криминального экшена GTA VI, релиз которого уже неоднократно откладывали.

Сначала выход игры планировался на осень 2025 года, однако впоследствии дату перенесли сначала на май, а затем Grand Theft Auto VI перенесли на 19 ноября 2026 года.

Пока остается непонятным, приведут ли полученные зданием повреждения к новым задержкам в производственном процессе. Новая часть франшизы готовится к выходу на консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Игрокам обещают наиболее реалистичный и масштабный мир в истории серии, где главными героями станут преступники Джейсон и Лусия.