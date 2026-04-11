Група зловмисників нібито отримала доступ до систем Rockstar через сторонній сервіс, пов'язаний з платформою хмарної аналітики Snowflake, інформує Dexerto.
У GTA 6 знову проблеми?
Rockstar просто не мають спокою, адже на голову студії буквально не перестають сипатися проблеми найрізноманітнішого характеру. Здавалося б, що ще може статися після вибуху в офісі? Однак в гру вступили хакери.
Стверджується, що команда під назвою ShinyHunters заволоділа конфіденційними даними студії та висунула їй ультиматум. Зловмисники вимагають щедрої оплати за мовчання або ж почнуть публікувати здобуті матеріали. Розробникам дали час подумати до 14 квітня, повідомляє The CyberSec Guru.
При цьому злам відбувся через сторонню платформу Anodot, а не через системи Rockstar напряму, йдеться на Hack Read.
Повідомлення хакерів до Rockstar / Фото Hackread.com
Через це хакери заволоділи корпоративними даними студії, включно з маркетинговими планами щодо GTA 6, але не мають доступу до самої гри.
На момент написання матеріалу ситуація залишається оповита таємницею, а самі Rockstar чи Take-Two поки що ніяк не прокоментували інцидент.
Ще один великий витік?
Дісталося від датамайнерів і українським розробникам з 4A Games.
Зокрема, у мережу злили архів на 120 гігабайтів з матеріалами зі скасованої гри METRO 4.
Скоріше за все до цього причетні російські хакери, на що вказує публікація файлів на популярному в РФ хостингу.