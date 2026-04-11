Група зловмисників нібито отримала доступ до систем Rockstar через сторонній сервіс, пов'язаний з платформою хмарної аналітики Snowflake, інформує Dexerto.

У GTA 6 знову проблеми?

Rockstar просто не мають спокою, адже на голову студії буквально не перестають сипатися проблеми найрізноманітнішого характеру. Здавалося б, що ще може статися після вибуху в офісі? Однак в гру вступили хакери.

Стверджується, що команда під назвою ShinyHunters заволоділа конфіденційними даними студії та висунула їй ультиматум. Зловмисники вимагають щедрої оплати за мовчання або ж почнуть публікувати здобуті матеріали. Розробникам дали час подумати до 14 квітня, повідомляє The CyberSec Guru.

При цьому злам відбувся через сторонню платформу Anodot, а не через системи Rockstar напряму, йдеться на Hack Read.

Повідомлення хакерів до Rockstar / Фото Hackread.com

Через це хакери заволоділи корпоративними даними студії, включно з маркетинговими планами щодо GTA 6, але не мають доступу до самої гри.

На момент написання матеріалу ситуація залишається оповита таємницею, а самі Rockstar чи Take-Two поки що ніяк не прокоментували інцидент.

