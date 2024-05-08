Геймерское сообщество всколыхнула удивительно неприятная новость, ведь Xbox постигла огромная волна сокращений, которая затянула в небытие сразу 4 хорошие игровые студии, ставшие частью "семьи Microsoft" после приобретения ими Bethesda.

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Порталу IGN удалось получить электронное письмо от руководителя Xbox Games Studios – Мэтта Бути. В том говорится, что закрытие студий связано с "определением приоритета в пользу влиятельных игр и дальнейшее инвестирование в портфолио блокбастеров от Bethesda".

Проще говоря, в Xbox решили отказаться от АА и проектов низшего уровня, в пользу того чтобы направить все имеющиеся ресурсы на ААА игры, вроде Fallout и The Elder Scrolls.

"Жертвами" этого решения стали следующие команды:

Arkane Austin – разработчики таких проектов как Prey и Redfall. Провал последней как раз, как поговаривают, и решил судьбу подразделения.

– разработчики таких проектов как Prey и Redfall. Провал последней как раз, как поговаривают, и решил судьбу подразделения. Alpha Dog Games – специализировались на мобильных проектах, создатели таких игр как Ninja Golf и Mighty DOOM.

– специализировались на мобильных проектах, создатели таких игр как Ninja Golf и Mighty DOOM. Tango Gameworks – самое неожиданное закрытие. Авторы признанных геймерами и критиками видеоигр: The Evil Within, Ghostwire: Tokyo и прошлогоднего хита Hi-Fi Rush.

– самое неожиданное закрытие. Авторы признанных геймерами и критиками видеоигр: The Evil Within, Ghostwire: Tokyo и прошлогоднего хита Hi-Fi Rush. Roundhouse Studios – студия известна франшизой Rune. Некоторые из ее работников присоединятся к команде ZeniMax Online Studios.

Надеемся, что специалисты из закрытых компаний найдут себе новые места работы или создадут собственные команды и вернутся к геймерам с еще лучшими проектами, как это часто бывает в индустрии видеоигр.