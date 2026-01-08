Ігровий журналіст проаналізував інформацію щодо майбутнього проєкту Rockstar, застерігши надто оптимістичних геймерів, інформує 24 Канал з посиланням на @GTAVI_Countdown у X.

Що нового чути про GTA 6?

Джейсон Шраєр вразив геймерів новиною про те, що Grand Thet Auto 6 досі не є повністю завершеною.

За словами журналіста, розробники все ще закінчують роботу над місіями, додають контент та вирішують, що ж потрапить до фінальної гри. Тільки після цього почнеться етап її тестування та виправлення багів.

Трейлер гри: дивіться відео

Водночас Шраєр стверджує, що нова дата релізу (19 листопада 2026 року) є більш реалістичною, ніж дві попередні.

Хоча шанси на ще одне перенесення все ще залишаються, адже "в ігровій індустрії ніколи не можна бути впевненим на усі 100%", повідомляє GameRoll.

Разом з тим, журналіст запевняє, що уся доля акцій компанії-видавця Take-Two залежить саме від "шістки", тож розробники "не вдовольняться чимось меншим, ніж досконалістю".

Окрім того, інсайдер заявив, що консоль PlayStation стане основною платформою для GTA 6, тож Sony планує всю свою лінійку навколо неї.

Що раніше Шраєр повідомляв про GTA 6?