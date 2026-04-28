Ubisoft начали реализовывать свой долгосрочный план по выпуску ремейков, а первой ласточкой в нем стала Assassin's Creed Black Flag Resynced, информирует 24 Канал.

Оригинальный Assassin's Creed получит ремейк?

Пока поклонники "пиратской" части франшизы ожидают ее релиз, дату которого сообщили совсем недавно, в сети появилось любопытное предположение.

Портал Insider Gaming проанализировал, какая следующая игра студии может получить осовремененную версию. По информации главы издания, работа ведется над одной из "ранних" частей.

Эту информацию прокомментировал стриммер и блоггер xj0nathan, какой заявил в X, что еще в 2023 году его контакт в рядах Ubisoft сообщал якобы разработчики готовят ремейк оригинальной игры – Assassin's Creed 1.

Культовая часть, которая дала старт многолетней истории и в самом деле могла бы быть фавориткой по количеству запросов на "обновление" от геймеров, так что такой шаг выглядит вполне реалистично.

Вместе с тем, Ubisoft не сбавляет обороты и относительно новых частей франшизы.

Чего ждать фанатам серии?

Кроме Black Flag Resynced, геймеров ожидает первая полноценная игра серии на мобильных устройствах. Известно, что проект перенесет игроков в древний Китай в 215 году до нашей эры, однако пока не должно дать выхода.

Также известно о работе над игрой, которая развернется в Европе 16 века и расскажет о временах охоты на ведьм.

Вдобавок известно о планах Ubisoft создать отдельную мультиплеерную игру во вселенной Ассасинов.

Итак, будущие проекты франшизы выглядят следующим образом: