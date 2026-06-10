Какую футбольную игру считают абсолютным провалом?

Может ли имя одной из величайших звезд мирового футбола спасти откровенно слабую игру? История индустрии видеоигр доказывает, что даже невероятная популярность Дэвида Бекхэма не способна скрыть отсутствие базовых механик и здравого смысла в разработке. David Beckham Soccer, выпущенная для платформы Game Boy Advance, стала не просто разочарованием, а настоящим символом технической деградации, зафиксированным в Книге рекордов Гиннеса. Почему так произошло – разбирался 24 Канал.

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Игра получила лишь 34% на агрегаторе Metacritic, что сделало ее хуже всего оцененной футбольной игрой в истории. Разработчики из компании Rage, казалось, сосредоточились исключительно на маркетинговой составляющей: в игре есть биография Бекхэма, режим тренировки с ним и лицензия FIFPro, что обеспечивает настоящие имена игроков. Однако за фасадом из 200 клубных и международных команд и восьми лиг скрывается полное отсутствие игрового процесса.

Главная проблема проекта – искусственный интеллект (точнее то, что им называли в 2002 году), который критики окрестили "Robotron-AI". Игроки под руководством компьютера двигаются механически и не создают никакого сопротивления. Чтобы отобрать мяч, не нужно даже нажимать кнопку – достаточно просто коснуться соперника.

Все недостатки David Beckham Soccer можно увидеть в этом ролике с игровым процессом: смотрите видео

Стратегия победы здесь сводится к одному примитивному алгоритму: пробежать зигзагом мимо защитников и ударить по воротам под углом 45 градусов. Вратари в этой игре фактически игнорируют такие удары.

David Beckham Soccer – это провал на каждом уровне,

– прокомментировал обозреватель IGN Пир Шнайдер в 2018 году, когда опробовал эту игру.

Техническое исполнение лишь подчеркивает общее несовершенство:

Несмотря на громкие заявления на коробке о "3D-изометрии", визуально игра напоминает проекты для на тот момент уже устаревшей Game Boy Color, где поле просто немного наклонено.

Более того, в игре отсутствует функция сохранения прогресса в турнирах, а значит, изнурительное прохождение сезона может прерваться в любой момент из-за разряженных батареек.

Единственный способ получить удовольствие от David Beckham Soccer – не играть в нее,

– подытожил Пир Шнайдер в своем вердикте.

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Единственная игра, которая может конкурировать по уровню бестолковости

Однако история неудач футбольного жанра не ограничивается только эпохой портативных консолей начала 2000-х годов. Если David Beckham Soccer была локальным техническим недоразумением, то современная eFootball 2022 от компании Konami стала катастрофой совсем другого масштаба. После ребрендинга легендарной серии PES издатель выпустил продукт, который мгновенно получил более 90% негативных отзывов в Steam. Игроки высмеивали ужасные модели лиц, деформированные конечности футболистов и абсурдные ошибки анимации.

Подобный путь репутационного упадка начался еще раньше, с релиза Pro Evolution Soccer 2014. Это была первая попытка перевести серию на движок Fox Engine, которая закончилась ломаной физикой и постоянными проблемами с частотой кадров.

Если бэкхемовский симулятор просто забыли как дурной сон, то eFootball и PES 2014 навсегда изменили отношение фанатов к некогда великим франшизам. В мире, где царит жесткая конкуренция, одного лица на обложке или перехода на новый движок недостаточно – игроки требуют прежде всего рабочего геймплея и технической стабильности.